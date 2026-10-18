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盛讚新竹薪資全台前段班 盧秀燕：高科技是關鍵

讚徐欣瑩「標準科技人」 提NASA獎學金、交大博士背景

竹東、縣府若不同調 盧秀燕：發展力量會被抵銷

徐欣瑩承諾加速交通、園區開發 推動竹東觀光

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與竹東鎮長候選人范國威今（18）日成立聯合競選總部，台中市長盧秀燕到場站台，並在致詞時表示，新竹縣市薪資收入在全台名列前茅，除了歸功新竹人勤奮打拚，也與竹科及高科技產業聚落密切相關，因此地方首長是否懂科技相當重要。盧秀燕更盛讚擁有交大博士背景、曾獲美國NASA全額獎學金的徐欣瑩是「標準科技人」，呼籲選民集中選票，支持「懂科技、拚經濟」的徐欣瑩。盧秀燕今為徐欣瑩站台表示，全台22個縣市中，新竹縣市薪資收入名列前茅，背後原因包括新竹人努力打拚，以及竹科長年累積的高科技產業實力。新竹身為台灣科技發展重鎮，地方首長若不了解科技產業，施政方向一旦出錯，就可能影響產業、就業及薪資，因此縣長必須知道產業需要什麼、地方政府如何與中央及企業配合。盧秀燕也以新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安為例，強調科技城市需要具備相關背景與產業理解的地方首長。盧秀燕進一步表示，徐欣瑩具有交通大學博士學歷，也曾獲美國NASA全額獎學金肯定，專業涉及衛星測量、光學、機械以及半導體晶片等領域，是「標準的科技人」。她提到，徐欣瑩熟悉高科技產業，如果擔任縣長，就能掌握地方政府如何配合國家高科技產業發展，繼續推動新竹經濟與民生。盧秀燕更向現場選民喊話，這次縣長選舉「要怎麼選？」應該選出對薪資、產業與新竹未來發展最有幫助的人，並直接點名支持徐欣瑩。另一方面，盧秀燕也替竹東鎮長候選人范國威拉票，她表示，竹東是客家人口眾多的重要鄉鎮，地方發展不能只靠單一層級政府，如果鎮長與縣長無法合作、彼此牽制，發展力量就可能被抵銷。她認為，徐欣瑩與范國威共同成立競選總部，就是要展現合作態度，呼籲支持者從縣長、鎮長到議員、代表及里長「團結合作、缺一不可」。徐欣瑩則表示，若當選縣長，將持續推動楊文科任內提出的重大交通建設，並加速科學園區三期開發，把二重交流道等項目納入優先推動。新竹縣未來不只要強化科技產業及基礎建設，也要帶動竹北、竹東及新竹生活圈整體發展，並推動竹東觀光及地方產業，改善生活環境。