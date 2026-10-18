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10月平均0.3個颱風侵台 2024年山陀兒、康芮接連登陸

▲2024年10月的山陀兒颱風從台灣西南部登陸，最終被中央山脈破壞結構，在台灣上空消散。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

秋颱不登陸也有威脅 留意東北季風共伴效應

▲薔琵颱風接近台灣東北方海面後的北轉或偏西幅度，將是後續觀察重點。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風路徑大修正 周二、周三是關鍵

時序已經來到10月，薔琵颱風路徑竟然還有可能侵襲台灣？氣象專家賈新興表示，台灣10月平均每年止有0.3個颱風侵襲，但2024年就曾有山陀兒、康芮連續登陸的案例，提醒民眾，薔琵颱風路徑若持續南修，要特別注意與東北季風的共伴效應，北部、東北部恐有大雨或豪雨，周二、周三（10月20日至10月21日）太平洋高壓強度，將是判斷是否直接襲台的關鍵。賈新興接受《NOWNEWS》訪問時提及，從歷史數據分析，台灣10月受到「颱風侵襲」的機率確實偏低，每年平均約0.3個，不過年與年之間肯定會有個案出現，例如2024年10月，就曾發生山陀兒颱風、康芮颱風接連登陸台灣的案例。賈新興強調，10月的「秋颱」有很大的特色，就是「不需要登陸台灣，也能帶來災情威脅」，主要原因是「颱風環流可能和東北季風出現共伴效應」，考量到周三將有一波東北季風增強，薔琵颱風如果路徑再往南修正，就要注意它和東北季風的交互作用，北部、東北部要特別留意大雨、豪雨。不過賈新興補充，考量到「颱風、東北季風共伴」常發生在「反聖嬰年」，太平洋高壓較強，颱風路徑比較偏南，今年則是「聖嬰年」，太平洋高壓不會強得離譜，因此薔琵颱風要修正到「從巴士海峽附近通過」的機率應該不高。賈新興說明，以目前薔琵颱風的預估路徑來看，大環境「太平洋高壓偏強」的趨勢非常顯著，由於薔琵颱風主要受到太平洋高壓導引，如果高壓越強、越往西延伸，薔琵颱風就會被往南壓，因此無論是傳統模式或AI模式，都有大幅修正預報的情況。若以薔琵颱風周五、周六最靠近台灣來看，周二、周三「太平洋高壓強度」的預估，才會是左右薔琵颱風是否「直接襲台」最關鍵的因素與時間點。如果太平洋高壓持續偏強西伸，薔琵颱風襲台的機率就會更高，太平洋高壓明顯減弱的話，薔琵颱風就更有可能「提早北轉」。