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中華職棒台灣大賽在10月17日於台北大巨蛋開打，中信慈善基金會董事長辜仲諒特別於賽前親赴球場，給予中信兄弟全體球員精神喊話。辜仲諒回顧球隊從墊底一路拚搏至今的韌性，並特別點名陣中年輕小將張士綸、黃韋盛，勉勵全隊在最高舞台上「不准害怕」，要帶著笑容與小時候打球的初心享受比賽。也霸氣喊話：「我做老闆，我支持你們。你們沒有後顧之憂。你們就全力以赴。OK？」辜仲諒致詞時首先肯定球隊士氣高昂，感性地向球員表示：「你們從墊底打到現在不容易，能到今天的程度，你們已經證明了你們自己是誰，我們是兄弟！」他期許球員們能一鼓作氣拿下總冠軍，再次證明中信兄弟是冠軍隊伍，並將這份最高榮耀獻給所有一路支持、抱持高度期待的球迷。除了肯定全隊的努力，辜仲諒也特別點名張士綸與黃韋盛等年輕新秀，稱讚他們表現優異。他鼓勵新秀們把握廣大球迷的支持，在場上盡情展現自我；同時也幽默地向陣中老將喊話「老鳥不要輸給菜鳥」，期盼球隊內部無論學長學弟都能形成良性競爭，全隊團結一心為總冠軍奮戰。面對高張力的台灣大賽，辜仲諒向球員們下達了唯一的要求：「不准害怕」。他提醒球員回想小時候打棒球的樂趣，強調如果失去樂趣就失去了打球的意義。辜仲諒表示：「上去誰都會緊張，緊張可以，可是不要害怕。可以興奮，但不要衝昏頭，球來就要K，要穩如泰山。害怕的時候跟自己講『怕什麼』，拿出勇氣面對與專注，然後全力以赴。」最後，辜仲諒強調自己作為球隊最堅強的後盾，全力支持著大家，要球員們沒有後顧之憂。「不管打怎麼樣，打好打壞，打輸打贏，要帶著笑容，因為你們有最好的兄弟、學長學弟、教練和球迷。」在辜仲諒的勉勵下，中信兄弟全隊齊聲高喊「強！強！強！」，展現奪冠的強烈企圖心，帶著勇氣與笑容迎接台灣大賽的挑戰。