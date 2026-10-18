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▲法國暴動洗劫Dior、愛馬仕 網傳Dior自組保全守門（圖／美聯社／達志影像）

法國17日爆發大規模「反高物價」示威，全國約55萬人走上街頭，入夜後部分示威演變成暴動，巴黎多家頂級精品店成為洗劫目標。Dior、Celine、Louis Vuitton、愛馬仕（Hermès）等品牌門市接連遭殃，社群上更瘋傳Dior緊急調派自家私人保全守護旗艦店。對今年本來就不好過的法國精品業來說，這場暴動無疑是雪上加霜。根據外媒報導，巴黎多條精品街17日晚間陷入混亂。網路流傳的影片顯示，聖奧諾雷街（Rue Saint-Honoré）上的Dior門市遭到洗劫，同一條街上自1853年開業至今的百年皮箱品牌Goyard也被波及。蒙田大道（Avenue Montaigne）的Celine精品店更在遠離遊行路線的情況下被搶，巴黎與波爾多兩地的Louis Vuitton、愛馬仕及Apple門市也都有人闖入。另外，一則被瀏覽數十萬次的社群貼文聲稱，隨著局勢失控，Dior調來自家私人保全團隊在旗艦店門口站崗。不過Dior官方目前尚未證實，保全人數與店面實際受損情況也還不清楚。香榭大道一帶的商家則多半事先封板自保，避開了這波破壞。這場暴動對法國精品業來說來得不是時候。今年稍早，伊朗戰爭導致中東富豪與國際觀光客大減，衝擊巴黎、倫敦等精品消費重鎮。愛馬仕今年4月公布財報後，股價一度開盤重挫14%，跌至三年多來新低，法國本地銷售也因觀光客減少下滑2.8%；開雲集團（Kering）股價同樣大跌超過9%，LVMH集團也坦言銷售明顯放緩。如今暴動畫面傳遍全球，外界擔心觀光客會因安全疑慮卻步。由於17日暴動發生在週六，市場要等到週一開盤才會反映，精品股後續走勢備受關注。這波抗議源自上個月巴黎北郊高中生不滿師資短缺與校舍老舊，之後逐漸擴大為訴求貧富不均與生活水準的全國性運動，工會及2018年「黃背心運動」成員也陸續加入。法國總理勒寇努（Sébastien Lecornu）表示，全國約1,200人被捕，超過150名警察受傷。總統馬克宏（Emmanuel Macron）則誓言，破壞政府機關與商家的人都將被起訴懲處。分析指出，距離明年4月法國總統大選只剩半年，這場動盪讓法國政局更添變數，巴黎「時尚之都」的形象也再度蒙上陰影。