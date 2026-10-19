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從黨部到地方民代 藍營憂基層組織接連受衝擊

一瓶水、餅乾都不敢發 地方人士憂造勢動員陷困境

里長、樁腳恐不敢動員 藍營憂衝擊市長選情

▲台北地方法院審理國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉罷免連署不實。（圖／記者林調遜攝影）

黃呂錦茹受大罷免案牽制 蔣萬安陸戰如被斷左右手

藍營質疑司法調查比例 憂組織優勢逐漸流失

年底九合一選舉進入倒數，地方組織向來被視為國民黨選戰的重要基礎，如今卻接連受到司法案件衝擊。近日許多里長、市議員因疑似發送超過30元的小禮品，遭檢警調搜索、約談。看似單一議員的司法案件，卻讓藍營地方組織繃緊神經。國民黨地方人士坦言，從大罷免期間的黨部案件，到近期基層民代涉賄選調查，已讓不少地方幹部擔心動輒觸法，不僅連造勢活動的一瓶水、一包餅乾都不敢發，更可能讓里長、樁腳不願投入選戰，衝擊國民黨長期仰賴的陸戰動員體系。國民黨地方人士指出，從大罷免期間黨部相關案件遭到調查，到近期部分黨籍議員涉及賄選爭議，基層感受到的壓力愈來愈大。尤其國民黨籍新北市議員黃永昌一案，不僅本人遭到搜索、約談，連地方相關人士也被捲入調查，讓原本負責選舉動員的基層幹部開始擔憂，未來是否只要參與政治活動，就可能面臨司法風險。該人士分析，國民黨過去選戰的重要優勢，就是地方黨部、議員、里長與樁腳長期建立的組織網絡，但如今相關案件接連發生，影響的不只是個別政治人物，更可能讓整個基層動員系統逐漸失去作用。藍營人士透露，受到近期案件影響，國民黨地方活動如今對於提供物品格外謹慎，從飲用水、餅乾到米粉等，都有人擔心可能被認定涉及不當利益，乾脆選擇不發放。該人士抱怨，相較於他所觀察到的民進黨活動仍有提供便當、三明治等情形，國民黨基層卻連一般活動用品都不敢準備，讓地方工作者產生執法標準不一致的疑慮。他認為，當活動缺乏基本配套，加上基層幹部擔心受到牽連，民眾參與意願可能跟著下降，形成造勢人潮減少、動員士氣更加低落的連鎖效應。地方人士直言，選舉不是只有候選人站上舞台演講，背後還需要大量地方幹部協助聯繫、安排及動員。若連最基本的活動安排都讓人心存顧慮，長期下來勢必影響選戰能量。國民黨地方人士指出，近期很多里長、市議員遭到約談，對第一線里長及樁腳而言，難免產生心理壓力。「大家可能會覺得，既然這麼容易惹上麻煩，那乾脆不要跟政治牽扯太多。」一旦基層選擇降低參與程度，最直接受到影響的就是地方動員。地方黨部一旦運作受阻，原本負責串聯各區的組織系統就會出現缺口；如果連黨籍里長也因顧慮司法風險而不願積極動員，候選人即使有政策、有聲量，仍可能缺乏足夠的基層力量將支持者帶進投票所。藍營人士憂心，這樣的影響恐怕不會只停留在個別議員選區，而是可能擴及縣市長選舉。尤其在選情接近的區域，地方組織能否正常運作，往往是選戰的重要變數；若基層長期處於觀望狀態，對國民黨今年選舉，甚至2028年大選，都可能造成後續影響。而這波司法案件對台北市長蔣萬安的選戰也產生影響。國民黨地方人士指出，國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹過去長期掌握地方組織運作，熟悉基層人脈與選舉資源調度，但受到大罷免相關案件影響，如今已難以像過去一樣站上第一線協助選戰。據了解，黃呂錦茹目前仍有私下協助部分選務工作，但投入程度與過去相比已有明顯落差。藍營人士形容，對於原本仰賴地方組織動員的蔣萬安而言，等於陸戰「被斷了左右手」，許多原本可以透過黨部系統處理的工作，如今都得重新尋找協調與動員管道。藍營人士感嘆，近年司法案件接連衝擊國民黨地方組織，如今連價值30多元的物品都成為賄選爭議焦點，讓基層人心惶惶，更質疑司法執法標準不一。國民黨地方人士坦言，真正令人擔憂的是司法案件帶來的寒蟬效應，從地方黨部到里長、樁腳都不敢積極投入選戰，恐讓國民黨長期引以為傲的組織動員優勢逐漸流失。隨著年底選戰逼近，如何穩住基層士氣、恢復地方動員能量，將成為國民黨眼前的一大挑戰。