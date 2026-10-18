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▲ 高雄市長陳其邁子弟兵、林園大寮市議員候選人張耀中今成立競選總部，有逾千鄉親來相挺。（圖／林園大寮市議員候選人張耀中提供）

高雄市長陳其邁子弟兵、林園大寮市議員候選人張耀中今（18）日成立競選總部，逾千人鄉親相挺，陳其邁表示，感謝鄉親六年多來對市府團隊的支持，肯定陳其邁打拼的成果，拜託唯一牽成張耀中，讓張耀中進入議會，做陳其邁的分身，為林園大寮爭取更多建設和資源。張耀中今（18）日成立競選總部，包括市長陳其邁、立委林岱樺、立委黃捷、立委許智傑、議長康裕成、副議長曾俊傑、前副議長蔡昌達、內政部次長董建宏等多名重要人士及地方仕紳均現身為張耀中加油打氣。陳其邁表示，張耀中跟在他身邊七年、共2526天，是「其邁的分身」。他交辦事情時，張耀中總是一通接一通地打電話聯繫局處，每天忙到不知幾點才睡。爭取林園排水等中央建設經費時，第一通電話也是交由張耀中來打。論對市政的熟悉，自己是市長最清楚，第二清楚的就是張耀中，有些議員做久了會偷懶，但張耀中四年來從未懈怠，是他「精心嚴選、品質保證」的人選，呼籲鄉親支持張耀中高票當選。陳其邁接著說，林園大寮還有許多重大工程正在進行。捷運延伸林園已全面動工，大寮捷運站周邊正在興建社宅，張耀中曾建議在捷運站旁設置兒童樂園，大寮也很值得討論；電池廠與電池研發中心等大型企業已陸續進駐大寮，但大寮土地有限，必須整合產業、打造交通樞紐，因此八十一期重劃要加速推動，國道七號也將帶動大寮與林園的發展，這些工作他放心不下，拜託鄉親給張耀中機會，當陳其邁的分身，進入議會，與賴瑞隆一起打拚。林岱樺也表示，張耀中優秀、打拚又貼心，距離投票只剩42天，進入最後關鍵，請鄉親把張耀中的好與認真告訴鄰居，讓民進黨在林園大寮多一席議員。張耀中比當初剛踏進政壇的她還優秀，她當年初次參選時什麼都不懂，選了兩次、三次才慢慢累積經驗，張耀中則不同，參選時就對市府運作和中央公務都非常清楚，呼籲鄉親選擇優秀的人為林園大寮服務，不論運動、聊天或倒垃圾時，都要幫張耀中拉票，全力支持他當選。張耀中也提出三大政見，交通方面將爭取台鐵與公車路線串聯，增設YouBike站點及中型接駁巴士，並持續推動捷運延伸；休閒空間方面，大寮有十一萬人口，公園綠地與兒童遊樂設施可以更多，將優先爭取在大寮捷運站旁設立兒童遊樂園；產業方面，將透過和發產業園區與大發工業區的發展增加工作機會，讓鄉親能在地就業。他呼籲鄉親踴躍投票，並一人拉十票支持張耀中。