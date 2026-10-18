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▲田馥甄今在IG限動提醒：「演唱會為實名制，沒有讓票轉售的可能，請小心橫行氾濫的網路詐騙喔，被詐騙我會心疼啦！」（圖／田馥甄IG@hebe_tien_0330）

田馥甄《要去什麼地方》演唱會將於12月在台北小巨蛋連開6場，歷經2輪抽選後，未付款的極少數零星票券在今（18）日中午12：00在遠大售票開放一般販售，同樣採實名制，門票開賣即秒殺。沒想到網路上竟出現「原價讓票」的詐騙貼文，對此田馥甄也在IG限動上提醒，實名制票券沒有讓票轉售的可能，表示：「被詐騙我會心疼啦。」田馥甄首度在台北小巨蛋舉辦6場演唱會，突破個人專場紀錄，然而門票依舊非常難搶，歷經2輪抽選後，未付款的零星票券在今日中午開放一般販售，然而開賣時間一到依舊秒殺，讓不少粉絲哀嚎：「極少數，根本搶不贏」、「真的很誇張，六場全實名制都能賣光光，難怪崩潰一堆人」、「少量真的非常少量，沒騙你….」、「希望可以去大巨蛋，小巨蛋六場已容不下我們了」、「真的很難搶。」沒想到網路上竟出現「原價讓票」的詐騙貼文，內容稱自己運氣太好，跟朋友同時搶票都有搶到，所以打算讓票，然而這次演唱會採實名制購票，必須填寫同行者姓名及身分證字號，因此即使搶到也無法轉讓。田馥甄則在IG限動提醒：「演唱會為實名制，沒有讓票轉售的可能，請小心橫行氾濫的網路詐騙喔，被詐騙我會心疼啦！」事實上，田馥甄連開6場演唱會突破個人專場紀錄，先前受訪時坦言起初媽媽擔心女兒太累、本來希望她不要辦演唱會，但寵粉的她笑說：「我沒聽媽媽的話，我比較聽歌迷的話，畢竟他們也是我的衣食父母。」且演唱會不僅採實名制杜絕黃牛，還有人發現這次演唱會沒有任何冠名贊助商，讓粉絲們驚呼：「要贊助的話就需要分配票券給贊助商」、「真的只是愛唱歌，不單純為了賺錢而開演唱會。」至於6場賣完是否會加場，田馥甄日前受訪時笑回：「我盡量努力給予，但大家也要學會知足。」