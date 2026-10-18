我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾鮮菇分享穿背心單攻白姑大山的照片，遭網友留言酸「我不想看高山配奶圖」，讓她動怒反擊。（圖／鍾鮮菇IG@mu.mu.hannah）

登山網美鍾鮮菇（本名沐辰）擁有清秀外貌和苗條身材，經常分享爬百岳、上山下海的日常生活，形象健美陽光，她近日在粉專上傳一組穿背心單攻白姑大山的照片，沒想到，遭網友留言酸「我不想看高山配奶圖」，讓鍾鮮菇動怒反擊：「我哪裡露奶了？真莫名其妙！」鍾鮮菇昨（17）日發文寫下：「單攻-白姑大山，之前到底誰跟我說這裡好玩？到底好玩在哪？其他沒有什麼想說的了！」隨文附上數張美照，只見戴毛帽的她長髮垂肩，穿一件咖啡色小背心、貼腿褲，展現修長又勻稱的體態，搭配甜美笑容和壯闊山景，畫面美不勝收。照片中，鍾鮮菇的衣著稱不上裸露和性感，一名網友卻留言表示：「我不想看高山配奶圖，Threads別再推這種給我行不行？」讓鍾鮮菇相當傻眼，親自回覆：「請問我哪裡有露奶？你不想看可以封鎖我喔！」鍾鮮菇隨後把與該網友互動的截圖放上社群平台，要大家評評理，其他網友表示：「妳輸了，他成功激怒妳了...這種網路惡意攻擊取樂的人滿多的」、「我勸那個人還是別多管閒事～明明就自己愛看，才會被推播啊」、「他只是嫉妒沒有妳這樣的山友而已」、「我看到的是因為美麗的女性爬上了3341米的高山，他只看到了女性的雙乳忽略了廣闊的天地和風景」、「因爲妳太美，穿樸素一點也有人會講話！」