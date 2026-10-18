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▲「北高雄修繕共享基地」以實際行動落實惜物、減廢與資源循環，打造永續生活新風貌。（圖／高市府教育局提供）

高雄市立國昌國中攜手北高雄社區大學，17日正式揭牌啟用「北高雄修繕共享基地」，透過「以修代購」串聯校園與社區，讓民眾學習修繕、延長物品使用壽命，以實際行動落實惜物、減廢與資源循環，打造永續生活新風貌。國昌國中長期推動環境教育，透過「酷環境」社團及暑期維修青年營，帶領學生從電風扇、課桌椅及掃具等日常物品著手，學習拆解、檢修與修復技巧。學生在動手實作的過程中，不僅培養解決問題的能力，也將環境保護的理念融入生活。高市府教育局專委張紋誠表示，此次與北高雄社區大學合作設立修繕共享基地，更進一步打造跨世代共學場域，讓學生、社區居民及志工共同學習、交流技術，促進校園與社區的緊密連結。北高雄社區大學自113年起持續開設實踐「以修代購」理念的維修課程，涵蓋小家電維修、居家水電、自行車修護及農機具保養等，每學期至少開設13門相關課程。114年起也陸續培訓維修志工，逐步將服務拓展至楠梓、仁武等地的校園與社區。隨著基地正式啟用，未來將建立從初階學員、進階學員到維修志工、助教及社區維修人才的培力機制，讓民眾透過課程累積實務經驗，進一步投入社區服務，傳承修繕技術。基地未來規劃於每月第三週週六上午辦理固定維修服務，提供社區居民攜帶故障電風扇、電鍋、自行車等物品到場檢測及修繕的機會，讓維修服務成為民眾生活中的便利選項。此外，也將持續與里辦公處、社區發展協會合作，串聯楠梓、仁武、大社、燕巢及橋頭等行政區，逐步推動巡迴維修服務，將修繕技術與資源送進更多社區。北高雄社區大學校長張豐藤說，成立「北高雄修繕共享基地」不只是修理物品的場所，更是推動環境教育、促進社區互助及實踐循環經濟的重要據點。透過學校與社區攜手合作，讓「惜物、修復、再利用」不再只是環保口號，而是人人都能參與的生活行動，為北高雄打造更友善、更永續的生活環境。