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▲黃宣（如圖）先前被問到生子計畫時表示，有時候不是選擇要不要生小孩，而是「小孩選擇你」，如果真的要來的也擋不住，對於生孩子抱持隨緣態度。（圖／黃宣IG@y3loooooo）

黃宣2023年底與交往10年的經紀人結婚，生子進度備受外界關注，他先前則透露夫妻倆抱持隨緣的態度，彼此維持好良好的狀態與生活步調，將一切交給時間安排。今（18）日黃宣在IG上PO出老婆的孕肚照，寫下：「出人命了！」宣布正式升格當爸，消息一出引來許多粉絲、演藝圈好友祝福。黃宣2023年底與經紀人女友結婚，婚後做人進度也備受關注，今日他在社群上開心宣布當爸，曬出老婆的超大孕肚照幽默表示：「出人命了！」貼文一出包括KID（林柏昇）、高爾宣、李玉璽、黃奇斌等星友都留言祝福。事實上，黃宣先前被問到生子計畫時表示，有時候不是選擇要不要生小孩，而是「小孩選擇你」，如果真的要來的也擋不住，對於生孩子抱持隨緣態度。而他也提到和老婆婚後的相處狀況，認為平時雙方要互信互愛，無論是婚姻還是兩性關係，彼此聆聽很重要。黃宣2018年以樂團「YELLOW」名義發行首張EP《都市病》，憑藉作品榮獲第30屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」及第12屆金音創作獎「最佳創作歌手獎」與「最佳R&B歌曲獎」。 除了音樂作品深受粉絲喜愛，他還曾擔任第33屆金曲獎星光大道主持人，因流利口條與穩健台風受到觀眾讚賞，並跨足戲劇、主持等領域。黃宣當爸後努力賺奶粉錢，演出行程滿檔的他，今年11月也將與母親陳艾美牧師一起錄製TVBS《聖誕愛無限》，這是母子倆首度在節目中合作演出，兩人將以音樂與生命故事分享彼此關係，也盼望透過親情的力量，帶給觀眾溫暖與祝福。