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中華職棒人氣球隊中信兄弟洋投勝騎士（Mario Sanchez）在台灣大賽首戰繳出7局失3分優質先發，賽後卻與家人慘遭不理性網友惡意謾罵與恐嚇，引發球團、經紀公司報警與廣大球迷嚴正譴責。在沉澱一天並獲得全台球迷熱情聲援後，勝騎士於今（18）日下午再度透過個人社群平台發布限時動態，真情告白「台灣在我心中有著非常特別的地位」，並誓言將傾盡全力，幫助中信兄弟把總冠軍獎盃帶回家。勝騎士在台灣大賽G1力拚7局僅失3分，無奈球隊最終以0：3惜敗味全龍隊。未料賽後竟有偏激網友在勝騎士及其妻子法比歐拉的社群留下極具攻擊性與暴力字眼的言論，讓數周前才經歷流產之痛的妻子遭受二度傷害。所屬海爾斯運動經紀公司隨即強硬報警提告，大批台灣球迷也湧入社群送上溫暖與聲援。面對各界湧入的關心，勝騎士在最新限時動態中寫道：「我想藉此機會打從心底感謝大家——球迷、朋友，以及過去幾個小時裡展現愛與支持的所有人，包含那些聯繫我經紀人的人。對我們一家人而言，你們所有溫暖的話語、愛與支持對我們意義重大。」勝騎士感性表示，即使離家千萬里，這座島嶼卻給予了他無盡的溫暖：「台灣在我心中有著非常特別的地位。自從我開始在這裡打球以來，我總有賓至如歸的感覺。儘管我們離家如此遙遠，你們卻用滿滿的溫暖、友善與好客來迎接我們，為此我真的非常感激。」除了感謝台灣球迷對他與家人的守護，勝騎士更展現職業球員的強大韌性，將外界的溫暖化為重返投手丘的動力。「身為一名球員，知道有你們大家在我身後支持著我，也帶給我無比的喜悅。」勝騎士向全體象迷做出堅定承諾：「我承諾將傾盡我所有的一切，全心全意用盡我全部的力量，幫助把那座總冠軍帶回家！」勝騎士以滿滿的黃色愛心符號向球迷致意，誓言拋開場外的惡意干擾，帶領黃衫軍在接下來的系列賽全力反撲、爭奪最高榮耀。