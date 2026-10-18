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▲百鬼夜行討糖活動將於10月23日夜間登場（圖／天母商圈發展協會提供）

▲「天母搞什麼鬼」活動邁入第18屆，塔麻歌子、超人力霸王狄奧與假面騎士MY-TH等人氣角色將現身同樂。（圖／天母商圈發展協會）

▲超人力霸王狄奧、假面騎士MY-TH也將到天母萬聖節嘉年華現場（圖／天母商圈發展協會提供）

▲日本超人氣塔麻歌子也將現身（圖／天母商圈發展協會提供）

▲超人氣的乖乖巨型扭蛋機也將於天母萬聖節嘉年華登場。（圖／天母商圈發展協會提供）

臺北市商業處宣布，天母商圈發展協會自98年起連續18年於天母商圈舉辦萬聖節活動，多年下來已經變成天母地區特色活動。今年第18屆的「天母搞什麼鬼」將從10月23日開跑，百鬼夜行大鬧天母城活動打頭陣。10月24日則現場邀請深受小朋友喜愛的日本「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」一同和大家見面。：10/23(五)19:00出發新光三越台北天母店-忠誠路二段-大葉高島屋：新光三越台北天母店：新光三越台北天母店起點⭢忠誠路二段人行道沿線店家⭢大葉高島屋終點(不封街，走人行道)10月23日19:00整發放2026天母搞什麼鬼18限量南瓜桶，限量150個，沿路頭家娘就會給你一張小貼紙，超過30張貼紙就可以參加抽獎，就有機會抽到百貨公司禮券。10月23日 21:30前，超過時間視同放棄。：只要超過30張貼紙，即可繳交。：大葉高島屋3F兒童俱樂部。抽出三名幸運朋友，每名可以獲得800元大葉高島屋禮券。10月30日公佈於天母商圈臉書。10/24(六)13:00~20:00：天母運動公園地點: 大草皮區內容：想要一睹「超人力霸王狄奧」、「假面騎士MY-TH」，還有機會跟守護地球的英雄們合照，就到周周GO玩具森林攤位區。合影券數量有限，發完為止。地點: 大草皮區內容：日本超人氣塔麻歌子現身在天母搞什麼鬼，還有機會跟人偶們一起可愛合照，就到酷比樂玩具攤位區。合影券數量有限，發完為止。見面會：10月24日16:00將在主舞台登場地點：天母運動公園入口、大草皮舞台區內容：大小朋友最愛的乖乖，今年萬聖節再次現身天母運動公園，今年更有萬聖節限定乖乖商品登場，節日限定口味。現場還有超人氣的乖乖巨型扭蛋機，完成指定互動，就有機會轉出乖乖驚喜好禮，乖乖、香魚君、大姊姊與大哥哥將一起現身。時間:10/24(六)全天地點:250家配合店家(糖果數量有限發完為止)內容：下午1:00整於SOGO天母店、大葉高島屋、新光三越台北天母店1館前號召萬名可愛小魔兵，身穿奇裝異服，共同入侵大街小巷，誓將整座天母魔法城堡搞到天翻地覆，並提供4500個限量版「南瓜桶」，參加者可領取乙個，送完為止，：敦化幹線、203、268、279、602、606、616、645、645副、685於「天母棒球場」站下車中山高速公路台北交流道下，取重慶北路過百齡橋接中正路，直行至中山北路左轉（需迴轉）向北，於忠誠路右轉順行至天母運動公園即可。大葉高島屋百貨公司(約1000位)、天母停車場東、西側廣場(約300位)、台北市立大學停車場(約480位)、路邊停車。