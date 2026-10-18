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日本大阪一名12歲國中一年級女生，因持刀闖入便利商店搶劫，並導致86歲的老闆娘受傷，涉犯「強盜致傷」，被大阪府警察輔導，並交由兒童相談所（兒童福利機構）處置。然而，根據日本法律，女學生因未滿14歲，不具有刑事責任能力，因此不會被起訴。根據朝日新聞報導，大阪府住吉警察署指出，該名女學生涉嫌於16日上午9時10分左右，在大阪市住吉區的一家超商內，向86歲的女老闆噴灑止汗噴霧並掏出菜刀脅迫，大喊「拿錢出來、拿錢出來、拿錢出來」，意圖強奪現金。由於女店主奮力反抗，該女生最後未搶走任何財物即逃離現場。女店主因眼睛遭噴灑止汗劑等狀況，受了輕傷。大阪府警17日宣布，針對這起闖入商店搶劫並導致店主受傷的案件，已將一名居住於大阪府的12歲國中一年級女生，依涉嫌犯下「強盜致傷」之行為進行輔導，並移送至兒童相談所（類似兒童福利服務中心）。大阪府住吉警察署表示，透過調閱案發現場附近的監視器畫面，成功鎖定該名女學生的身分。國中少女供稱當時是因為身上沒有錢，強調自己會反省，警方查出其使用的菜刀是從家中帶出。不過，在日本法律中，未滿14歲的行為人仍屬於「觸法少年」，依法不追究其刑事責任。