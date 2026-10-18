日本旅遊必吃的平價神店「名代宇奈とと（宇奈鰻魚飯）」要登台了！台北東區街頭豎起東京鰻魚飯「忠孝店」招牌，由引進金子半之助、日本橋海鮮丼辻半的母公司香繼光集團、旗下金御賞股份有限公司代理，已在人力銀行104開出廚師、工作人員職缺，也利用1111公布儲備組長招募訊息。饕客嗨喊便宜可以每天吃，連「日本自助旅遊中毒者」旅遊達人林氏璧也馬上分享「真沒想到這間便宜鰻魚飯也會來台北！」
日本「名代宇奈とと鰻魚飯」來台！平價肥厚飄炭香很圈粉
日本「名代宇奈とと」打破世人對鰻魚飯普遍「昂貴、高級」的刻板印象。主打「便宜、快速、美味」的宗旨，成為連台灣人到日本旅遊也必吃的平價神店，是不少國人熟知的美食品牌。
「名代宇奈とと」選用精心挑選的傳統釀造醬油，糖和其他配料比例均衡、最後加入米醋，使其口感醇厚濃郁；將鰻魚先蒸後烤，並強調正宗使用備長炭烤製，不只使鰻魚口感鮮嫩、炭香味十足誘人。再搭配精選日本各地產米區生產的優質米煮出自豪米飯。
◾️超平價鰻魚飯：名代宇奈とと最基本的招牌「うな丼（鰻魚丼）」在日本僅售590至640日圓（約新台幣130至150元）；即使是肉量升級的「雙塊鰻魚丼」也僅約1100至1200日圓（約新台幣226至246元）。
◾️備長炭直火慢烤：雖然主打親民價格，但店內仍堅持使用正宗備長炭火烤鰻魚，高溫逼出豐厚油脂並帶有極致炭香，只要靠近就能聞到香味。不過有部分消費者苦笑，吃完鰻魚飯後、身上味道也是久久不散。
◾️肉質肥厚軟嫩：多數網友對名代宇奈とと鰻魚的厚度頗有好評，認為外層微焦酥脆、內部入口即化的口感很出色。不過也有少部分饕客遇上過於烤焦的問題。
◾️出餐快排隊不會太久：專攻大眾平價食堂定位，即使用餐時段經常大排長龍，但因為出餐速度快、翻桌率蠻高，吃過的人分享通常不至於等待太久。
林氏璧也嚇到！真沒想到便宜鰻魚飯來台北 香繼光官網早有玄機
連「日本自助旅遊中毒者」旅遊達人林氏璧也馬上分享消息，還透露「記得快20年前去日本時就有被他價錢嚇到，當時是以500yen一枚硬幣就吃得到打響名號， 即使經過多年他其實漲價也不誇張，目前應該是640yen就吃得到。」
他透露負責引進的香繼光集團，早在官網集團沿革時間表上，已清楚寫著「2026代理日本平價鰻魚飯品牌『名代宇奈とと』」。
台灣首店落腳忠孝商圈！香繼光金御賞早開104、1111人力銀行職缺
《NOWNEWS今日新聞》查詢，香繼光集團旗下的金御賞股份有限公司，已於人力銀行網站104上開出廚師、工作人員等職缺，強調「籌備中『台北忠孝』」等資訊，月薪上看42500元還有報到獎金1萬元；也利用1111公布儲備組長招募訊息，月薪開出44000元以上。
從大動作徵才訊息來看，該品牌進軍台灣市場的腳步頗快，應已在實質準備階段。《NOWNEWS今日新聞》求證台灣業者，至截稿前尚未獲得回覆。
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日本「名代宇奈とと」打破世人對鰻魚飯普遍「昂貴、高級」的刻板印象。主打「便宜、快速、美味」的宗旨，成為連台灣人到日本旅遊也必吃的平價神店，是不少國人熟知的美食品牌。
「名代宇奈とと」選用精心挑選的傳統釀造醬油，糖和其他配料比例均衡、最後加入米醋，使其口感醇厚濃郁；將鰻魚先蒸後烤，並強調正宗使用備長炭烤製，不只使鰻魚口感鮮嫩、炭香味十足誘人。再搭配精選日本各地產米區生產的優質米煮出自豪米飯。
◾️備長炭直火慢烤：雖然主打親民價格，但店內仍堅持使用正宗備長炭火烤鰻魚，高溫逼出豐厚油脂並帶有極致炭香，只要靠近就能聞到香味。不過有部分消費者苦笑，吃完鰻魚飯後、身上味道也是久久不散。
◾️肉質肥厚軟嫩：多數網友對名代宇奈とと鰻魚的厚度頗有好評，認為外層微焦酥脆、內部入口即化的口感很出色。不過也有少部分饕客遇上過於烤焦的問題。
◾️出餐快排隊不會太久：專攻大眾平價食堂定位，即使用餐時段經常大排長龍，但因為出餐速度快、翻桌率蠻高，吃過的人分享通常不至於等待太久。
連「日本自助旅遊中毒者」旅遊達人林氏璧也馬上分享消息，還透露「記得快20年前去日本時就有被他價錢嚇到，當時是以500yen一枚硬幣就吃得到打響名號， 即使經過多年他其實漲價也不誇張，目前應該是640yen就吃得到。」
他透露負責引進的香繼光集團，早在官網集團沿革時間表上，已清楚寫著「2026代理日本平價鰻魚飯品牌『名代宇奈とと』」。
《NOWNEWS今日新聞》查詢，香繼光集團旗下的金御賞股份有限公司，已於人力銀行網站104上開出廚師、工作人員等職缺，強調「籌備中『台北忠孝』」等資訊，月薪上看42500元還有報到獎金1萬元；也利用1111公布儲備組長招募訊息，月薪開出44000元以上。
從大動作徵才訊息來看，該品牌進軍台灣市場的腳步頗快，應已在實質準備階段。《NOWNEWS今日新聞》求證台灣業者，至截稿前尚未獲得回覆。