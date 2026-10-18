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新光醫院40周年！桂蘭大樓啟用 董座吳東進感念父母

科技非取代人力而是替醫護減壓 董座吳東進宣布12月起員工再加薪4%

▲新光吳火獅紀念醫院今（18）日舉行「新光40 桂蘭大樓落成典禮」，總統賴清德、帛琉總統惠恕仁、衛福部長石崇良等親臨祝賀，董事長吳東進更宣布，12月起全體員工再加薪4%。（圖／新光醫院提供）

新光醫院「桂蘭大樓」啟用 打造完整心臟血管中心

新光吳火獅紀念醫院今（18）日隆重舉行「新光40 桂蘭大樓落成典禮」，將新增314張一般病床、20張心臟加護病床、11間手術室及4間心導管室，並將相關門診集中，打造完整的「心臟血管中心」，總統賴清德、帛琉總統惠恕仁、衛福部長石崇良等親臨祝賀，共同見證新光醫院邁入智慧醫療與韌性永續的全新里程碑。為感謝全體同仁的付出，董事長吳東進也現場宣布，新光醫院將自今（2026）年12月1日起，為全體員工再加薪4%。新光醫院董事長吳東進致詞時感性表示，「40年前我承擔起這份重任，今天桂蘭大樓啟用，對我們家族而言別具意義。『桂蘭』是母親的名字，父親一生開創事業，母親始終溫柔相伴。今天『火獅大樓』與『桂蘭大樓』常相左右，象徵父親與母親的名字永遠留在新光醫院。父親留給我們做事的志業，母親留給我們待人的溫度；上一代開創，我們這一代壯大，而未來的第三代，不只要傳承更要創新！」吳東進也提到，兩棟大樓整合後，地下B1、B2兩層空間超過1萬坪，正是實踐賴總統「全社會防衛韌性」的核心實力。配合院內自備的瓦斯發電設備（容量達1000kW）及多項備援機制，讓醫院在面對極端災難時，能成為屹立不倒的「醫療諾亞方舟」。新建成的「桂蘭大樓」規劃210間單人病房，全面推動專責照護與智慧感測技術。吳東進強調，導入科技的初心只有一個：「科技不是為了取代人力，而是要替醫護同仁減壓，拿掉繁瑣的負擔，把溫暖的笑容與時間重新還給醫護與病患。」為感謝全體同仁的付出，吳東進更在現場宣布，新光醫院將自今年12月1日起，為全體員工再加薪4%。他表示，賴總統是最懂醫界、最關心醫護運作的國家元首，「總統的健康政策在哪裡，新光醫院就會率先響應支持到哪裡！」新光醫院院長侯勝茂致詞時表示，今年恰逢新光醫院與帛琉醫療合作20週年。多年來，新光醫院持續派遣醫療團隊前往帛琉提供醫療服務，並透過轉診機制照顧超過6500人次的帛琉民眾，非常珍惜這份長達20年的深厚友誼。得知帛琉國家醫院正規劃興建一座80床的新醫院，新光醫院非常願意無私分享桂蘭大樓的規劃、智慧醫院建置及管理經驗，為帛琉的醫療發展盡一份心力。惠恕仁總統於致詞時指出，感謝新光醫院近20年來對帛琉醫療的貢獻，派遣超過450位醫護人員親赴帛琉，服務當地逾1.5萬人次，並透過臨床傳承與技術交流，大幅提升帛琉醫療水準。惠總統感性指出，每一個數字背後都是重獲希望的家庭，這才是新光醫院影響力最真實的展現；他並引述帛琉諺語「當你伸出手，必有另一隻手與你相握」，讚揚新光醫院在疫情與艱難時刻始終伸出援手，展現深厚情誼，並期許新建成的桂蘭大樓成為守護健康與希望的燈塔。總統賴清德致詞也肯定新光醫院40年來守護國人健康及協助推動帛琉醫療外交的卓越貢獻。他表示，新光醫院第二醫療大樓「桂蘭大樓」落成具備三大意義，不僅能集中發展心血管醫療、增加300個病床空間，更全面導入AI、物聯網及5G等先進設備，實踐智慧與精準醫療。此外，政府正積極推動「健康台灣深耕計畫」並持續提高健保總額，改善醫事人員工作環境，期盼達成2030年癌症與三高死亡率降低三分之一、2032年國人平均餘命增加3歲等目標，讓國人活得更健康長壽。新光醫院副院長洪子仁說明，桂蘭大樓啟用後將新增314張一般病床、20張心臟加護病床、11間手術室及4間心導管室，並將相關門診集中，打造完整的「心臟血管中心」，圓滿實現創院院長洪啟仁教授過去對醫院的發展願景。面對高齡化社會龐大的住院需求，高齡患者常因多重慢性病或失能導致反覆住院，進而加劇病床塞車問題。洪子仁指出，桂蘭大樓新增的醫療量能，預計將有效緩解士林、北投及三重、蘆洲地區的急診壅塞情況，大幅降低急診醫護人員壓力。未來，新光醫院更將積極佈局，與鄰近的「北士科（北投士林科技園區）」攜手合作，成為醫療生技與ICT（資訊通訊技術）產業發展的重要基地。