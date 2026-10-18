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▲紺野Buruma挑戰攀爬2.7公尺高的障礙牆，眾人為了幫她狂拉狂往上推。（圖／翻攝全明星後夜祭）

日本綜藝節目竟在鏡頭前上演「女星被揉臀」畫面！TBS綜藝《全明星後夜祭》舉辦明星運動會，女諧星紺野Buruma（紺野ぶるま）挑戰攀爬2.7公尺高的障礙牆，沒想到爬到一半卻卡在牆上動彈不得，站在下方的男諧星Tacos見狀，趕緊伸出雙手托住她的臀部，使勁將人往上推，過程中卻出現又抓又捏的動作，主持人高山一實都忍不住委婉提醒：「這個摸法有點不太舒服。」整段畫面還被電視台完整播出，隨即在日本社群引發性騷擾爭議，連同場男諧星小黑都痛批：「這到底在幹什麼，太離譜了吧！」引發爭議的單元為「靠體力翻越！現實版有吉之壁」，這項挑戰是要求90名參賽者在10分鐘內，全員成功翻越高達2.7公尺的巨大牆壁，就可贏得100萬日圓獎金（約台幣20萬元）；輪到紺野Buruma挑戰時，卻因牆面太高、雙腳找不到施力點，整個人懸掛在半空中，眼看她遲遲爬不上去，上方多名諧星急忙拉住她的手臂，下方的Tacos直接把雙手放在她的臀部往上推，為了讓她順利翻牆，雙手不斷調整位置，甚至出現手指陷入臀部、反覆抓握的畫面。紺野Buruma攀爬過程長達25秒，屁股被Tacos又揉又掐的畫面被攝影機拍得一清二楚、全國放送，一旁的主持人高山一實看不下去，委婉提醒：「總覺得這個摸法有點不太舒服。」隨後這段畫面在社群平台上廣泛流傳，引來大量批評。不少日本觀眾認為，即使是為了幫忙，也不該直接抓住女性臀部，曾參與該單元的男諧星小黑也在社群發文，表示自己當時太專注挑戰，完全不知道發生這件事，看到畫面後氣得直呼：「這到底在幹什麼，真的太離譜了吧！」由於他與紺野Buruma私交甚篤，發言被認為是在替朋友抱不平。不過，仔細觀察當時的完整畫面，Tacos並非無故伸手碰觸紺野Buruma，而是在她攀爬困難、身體懸空的情況下，試圖從下方提供支撐，雙手抓握的動作也發生在使勁推人的過程中，尚無法據此認定他有意趁機性騷擾。只是相較於其他參賽者多半選擇抓住手臂、腳部，Tacos卻將雙手放在臀部的方式，仍讓部分觀眾難以接受，加上電視台不僅沒有剪掉相關片段，還將手部動作完整呈現在鏡頭前，意外成為日本全網討論焦點。