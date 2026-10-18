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加拿大軍隊位於韋恩萊特基地（Canadian Forces Base Wainwright）發生爆炸與火災，造成至少 7 人死亡、數十人受傷。多名軍方消息來源向當地媒體證實此事。根據加拿大環球新聞（Global News）報導，多位加拿大武裝部隊（CAF）消息人士透露，這起爆炸發生於山區時間下午 4 時許，主因是實彈演習不慎擊中基地內的瓦斯管線或油氣井。加拿大總理卡尼（Mark Carney）稍早在社群媒體發文指出，一起「重大事故」導致位於亞伯達省（Alberta）北部，距離愛德蒙頓（Edmonton）東部約210公里的韋恩萊特軍事基地（CFB Wainwright）發生大火。加拿大國防部長麥金蒂（David McGuinty）週六晚間針對這起發生於亞伯達省中部的重大傷亡事件發表說明時坦言，「在我近年印象中，從未發生過類似的事件」。在韋恩賴特當地醫院的急診室，軍方醫護人員正在接受任務簡報，現場聚集了數十輛救護車進行搶救與轉診作業。更有十多名加拿大武裝部隊人員以空降方式抵達韋恩萊特醫療中心參與救援，目前尚不清楚這些部隊來自哪座基地。座落於亞伯達省東部農村大草原區的韋恩萊特基地，是加拿大最繁忙的軍事訓練基地之一，主要用於訓練士兵以及整備部隊進行作戰任務。該基地也是「加拿大機動訓練中心」（CMTC）與「第三加拿大師訓練中心」的所在地；前者培育部隊於真實戰場環境下的協同作戰能力，後者則提供基礎步兵訓練。加拿大武裝部隊最高參謀長卡里尼昂（Jennie Carignan）發布聲明表示，軍方目前正遭遇韋恩萊特基地的嚴峻狀況，並與聯邦、省及地方當局緊密合作。卡里尼昂強調：「我們的首要任務是確保官兵、家屬以及社區的福祉，我謹向所有受此事件影響的人表達慰問。」國防部長麥金蒂在證實該基地發生傷亡事故時亦表示：「此刻我們的心與受這起悲劇事件影響的家屬及所有人同在。我特別要感謝第一線急救人員，以及在如此艱難時刻提供協助的每一個人。」由於發生重大傷亡事故及外部災害，預計短時間內將湧入大量傷患，亞伯達省多家醫院已宣布進入「橘色代碼」（Code Orange）應變狀態。