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芝加哥白襪隊日本強打村上宗隆（Munetaka Murakami）在旅美菜鳥球季繳出驚人長打火力，幫助球隊擺脫連3年吞下百敗的陰霾，並睽違五年重返季後賽。隨著白襪球團證實已與其經紀團隊展開提前續約談判，美國媒體披露，村上宗隆正瞄準一份聯盟頂級規格的天價合約，整體價碼預估將落在7年1.9億美元至8年2.2億美元之間。現年26歲的村上宗隆在去年休賽季以2年3400萬美元合約加盟白襪，明年即將邁入合約最後一年。他在大聯盟首季便敲出35發全壘打，展現極具威脅的重砲本色，其開朗親和的性格與對團隊的付出，更為整支年輕球隊注入活力。白襪總經理蓋茲（Chris Getz）近期向多家美媒證實，雙方正積極討論提前換約：「我們一直持續與他的團隊對話，他對我們來說是不可或缺的核心存在，我們非常希望他能在這裡長期效力。」白襪球團深知若等到明年球季結束村上投入自由球員（FA）市場，勢必引發搶人大戰，因此希望能在今年冬天提前綁定這位建隊基石。美國體育媒體《LWOS》分析，儘管村上本季打擊率僅0.207且吞下196次三振，在球季後半段也暴露出部分盲點，讓球團在鉅額投資時必須審慎評估，但放眼大聯盟頂尖球星在巔峰期的首張大型延長合約，市場行情普遍高達7年1.9億美元甚至8年2.2億美元以上。報導指出，即便村上宗隆正尋求聯盟頂峰級別的天價數字，但若合約規模能達到8年2.2億美元，同時附加「完全不可交易條款」以及第3年起的「球員跳脫條款」，村上團隊很有可能欣然接受。美媒進一步警示，若村上在明年生涯第二個球季持續進化並繳出更全面的成績，其身價勢必再度暴漲，屆時財力雄厚的紐約大都會隊（New York Mets）或紐約洋基隊（New York Yankees）極可能以更驚人的天價條件強勢搶人；因此對白襪而言，在明年春訓前盡快完成這份天價續約，將是留住這門東洋巨砲的最佳解方。