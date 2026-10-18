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卓榮泰批政績只剩三件套 蔣萬安：歡迎幫台北隊宣傳

再槓沈伯洋 蔣萬安反問：要補什麼課？

行政院長卓榮泰日前批評台北市長蔣萬安四年來政績只有「輝達、巨蛋、牛奶」。對此，蔣萬安今（18）日反嗆，如果行政院今天只剩下「不副署」可以提，非常歡迎卓榮泰多幫台北隊宣傳政績。他也將矛頭指向沈伯洋，批評對方不熟悉市政，每次被質疑就要別人去補課，反問「請問要補什麼課？」蔣萬安今日下午出席台北市議員林幸兒婦女後援會成立茶會，並於會前接受媒體聯訪。針對卓榮泰批評其政績只剩下輝達、巨蛋及鮮奶，蔣萬安表示，每一次民進黨提到鮮奶，其實就是在幫他及市民朋友複習，大家可以很清楚看到，中央搞砸「班班有鮮奶」，導致政策亂了套、被迫中斷，但台北市把它搞定，「生生喝鮮奶」更獲得國際肯定，連國際都稱讚。蔣萬安強調，他其實很樂見卓榮泰提到巨蛋、輝達、鮮奶，「鮮奶、巨蛋、輝達，不管他喜歡用哪一個順序來講」，如果行政院今天只剩下「不副署」可以提，那他非常歡迎卓榮泰多幫台北隊宣傳政績，也讓市民朋友清楚知道，台北隊這四年來扎扎實實的施政成果。話鋒一轉，蔣萬安也將矛頭指向對手沈伯洋。他表示，自己注意到沈伯洋每次談到市政時，「要嘛就是不熟悉市政府已經在推動的各項政策，又不了解AI產業發展的趨勢，又或者是提出不合地方需求的政見」。蔣萬安批評，沈伯洋每一次面對外界質疑時，就說要別人去補課，因此他也套用一句沈伯洋很喜歡講的話，反問「請問要補什麼課？」