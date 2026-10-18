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▲最快球速153公里的許宸緯將穿上歐力士131號球衣，目標儘快取得支配下資格並升上一軍。（圖／中華棒協提供,2026.9.9）

台灣青棒兩大好手正式開啟旅日生涯。日本職棒歐力士猛牛今（18）日在大阪替張乙安、許宸緯舉行入團記者會，兩人均以育成球員身分加盟，背號分別為153號及131號。曾任U18亞青賽台灣隊長的張乙安暫時放下投打二刀流，優先以野手身分爭取支配下資格；最快球速153公里的許宸緯則以一軍為目標，盼靠速球與指叉球在日職站穩腳步。同為18歲的張乙安與許宸緯，今日正式以歐力士新成員身分亮相，並與球隊監督岸田護一同出席記者會。球團也透過官方YouTube頻道進行直播，讓台日球迷共同見證兩名台灣小將踏上職業舞台。兩人目前都以育成球員合約加盟，必須先在二、三軍競爭，爭取被登錄進支配下名單，才有機會正式升上一軍出賽。右投右打的張乙安主要守備位置為游擊手，今年9月代表台灣參加第14屆BFA U18亞洲青棒錦標賽，並肩負隊長重任。張乙安在該屆賽事繳出18打數8安打、打擊率4成44及6分打點，以穩定的攻擊表現證明自己的打擊能力，也成為獲得歐力士青睞的重要關鍵。除了內野守備，張乙安也具備投手能力，最快球速達149公里，擁有挑戰投打二刀流的條件。不過，他在加盟記者會上明確表示，旅日初期將先把重心放在野手發展。「我的優勢是打擊，希望能夠儘快取得支配下球員資格，為球隊做出貢獻。」張乙安說。儘管現階段決定專注打擊與守備，張乙安並未完全放棄二刀流。他表示，目前首要任務是讓野手表現更加穩定，未來若球團認為時機成熟，仍願意重新接受投手訓練，「目前會先專注在野手方面，努力讓自己的表現更加穩定；如果有機會，也希望能夠進行投手訓練。」對張乙安而言，先以最具優勢的打擊能力爭取出賽機會，比同時兼顧投打更有利於縮短養成時間。是否重新挑戰二刀流，仍將視進入日職體系後的成長與球團規劃而定。許宸緯則將以投手身分展開旅日挑戰。他的最快球速達153公里，除了具備高球速，還能以指叉球製造揮空，被歐力士視為具有先發潛力的年輕投手。首次以歐力士球員身分公開亮相，許宸緯也直接喊出升上一軍的目標，「我的優勢是球速，也會投指叉球，希望能夠儘快升上一軍，我會努力。」張乙安與許宸緯都必須先從育成體系起步，面對日職更高強度的訓練與競爭。兩人能否儘快獲得支配下合約，延續台灣球員效力歐力士的旅日傳統，將成為台灣球迷接下來關注的焦點。