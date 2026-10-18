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已故香港天后梅艷芳（梅姑）的歌迷會日前發聲明指出，梅姑安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的骨灰被盜，報警至今已經3個月仍未尋獲，引起外界震驚，今（18）日案情有重大突破，警方透過一段模糊的行車紀錄器影像，初步鎖定一名案發時身穿寺廟清潔制服、胸前配戴員工編號的男子「阿強」，而該名嫌犯在案發後不久便已搭機潛逃至東南亞。據港媒報導，電影人文雋今天在YouTube頻道透露，收到梅艷芳歌迷會會長傳來梅姑骨灰被盜案的最新消息，警方地毯式蒐集監視器周邊影像，並請專家修復一段非常模糊的遊覽車行車紀錄器畫面，發現7月上旬某天清晨，一名穿著大嶼山寶蓮禪寺海會塔工作制服、身上帶有編號的男子離開靈骨塔，形跡可疑地走入後山樹林後便消失無蹤。警方比對寺廟出勤紀錄後，確認該員工名叫「阿強」，進一步追查發現「阿強」在案發後不久，就已經搭乘飛機離開香港，目前落腳於東南亞地區，疑似畏罪潛逃。文雋分析，嫌犯盜走骨灰的目的明顯是為了勒索財物，但梅艷芳的母親「梅媽」覃美金近期突然離世，可能因此打亂嫌犯的計畫，導致他帶著骨灰潛逃後，一時之間找不到原定的勒索對象。針對梅艷芳哥哥梅啟明懸賞5萬港元（約20萬元新台幣）尋找骨灰，文雋質疑其真正動機可能是想跟家屬索取財物，而梅姑骨灰被盜案，警方目前雖然已經鎖定嫌疑人「阿強」，但對方確切下落與骨灰去向仍待進一步釐清。