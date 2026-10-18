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藍營坦言「戰鬥腳步亂了」 盧秀燕坐鎮先穩軍心

羅智強、徐巧芯化身「戰鬥分身」 一人統合、一人執行

台北市長選戰進入最後階段，面對民進黨近期一波波攻勢，尋求連任的台北市長蔣萬安選戰團隊也將重新調整作戰布局。蔣萬安競選團隊明（19）日將正式公布競選總部幹部名單，除邀請台中市長盧秀燕出任主委，國民黨台北市5名立委也將全數投入選戰、各司其職。藍營人士坦言，近期受到「洋流」效應影響，民進黨攻勢凌厲，蔣萬安團隊一度被壓著打，「戰鬥腳步確實有點亂了」，因此這次人事布局不只是擴充戰力，更希望藉由盧秀燕坐鎮安定軍心，讓選戰重新找回節奏。藍營人士指出，近期民進黨幾乎傾全黨之力集中火力攻擊蔣萬安，讓蔣萬安陷入一個人面對整個民進黨的局面，應付起來相當辛苦。尤其在「洋流」效應下，許多議題都處於被動防守狀態，選戰節奏受到影響，也凸顯競選團隊必須重新調整分工、加快反應速度。藍營人士分析，盧秀燕在黨內具有相當高的威望，形象溫暖寬厚，又熟悉市政治理，除了能夠協助選戰決策，更重要的是在選情受到衝擊時發揮安定軍心的作用。面對民進黨凌厲攻勢，選戰不能只是急著反擊，很多事情必須先「固本」，穩住內部團隊與支持者信心。盧秀燕身為國民黨領袖級人物，正好能在此時發揮整合與穩定的功能。除了盧秀燕坐鎮，藍營人士指出，這次競選團隊另一項重要布局，就是讓羅智強與徐巧芯成為蔣萬安的「戰鬥分身」，分擔選戰攻防與組織運作，避免所有壓力都集中在蔣萬安一人身上。其中，擔任總幹事的羅智強，將側重內外協調與意見統合。藍營人士表示，羅智強過去在黨內及國會累積不少協調經驗，對外必須與民眾黨建立合作默契、維持溝通管道；對內則要整合市府與競選團隊的不同看法，確保選戰方向一致。此外，當黨內出現不同意見或摩擦時，羅智強也能發揮過去擅長的私下溝通、穿梭協調功能，及早修補分歧。藍營人士強調，選戰時間短、節奏快，許多事情沒有太多時間反覆討論，如何迅速形成共識，將是羅智強的重要任務。至於擔任執行總幹事的徐巧芯，則被賦予強化執行效率的任務。藍營人士指出，徐巧芯最大的特色就是執行力強，許多事情一旦做出決策，便能迅速推動落實。選戰不僅要有策略，更要有人確實執行，因此徐巧芯在團隊中的角色相當關鍵。除了羅智強、徐巧芯，其他3名台北市國民黨立委也將在競選團隊中扮演不同角色。藍營人士透露，賴士葆將側重政策面，尤其蔣萬安近期提出的松山機場遷移及AI產業發展等議題，涉及城市規劃、產業發展及相關配套，需要更完整的政策分析與論述補強，賴士葆將在這部分發揮功能。王鴻薇則被視為另一名「戰鬥分身」。藍營人士表示，王鴻薇擅長議題攻防，未來可以在第一線與民進黨交鋒，除了鞏固蔣萬安陣營的核心立場，也能針對對手的政策與論述提出質疑，分擔蔣萬安面對的政治攻防壓力。至於李彥秀則長於組織經營，未來將高度倚重她在組織動員方面的經驗，協助競選團隊強化基層布局。藍營人士認為，過去蔣萬安面對民進黨密集攻勢，經常必須親自回應各項議題，如今透過五名立委分工，從政策論述、組織動員、內外協調到議題攻防，都有專人負責，希望改變過去被動挨打的局面，讓蔣萬安能將更多心力放在市政表現與選戰主軸上。19日競總幹部名單即將正式公布，這波人事調整能否讓一度受到「洋流」衝擊的蔣萬安團隊穩住陣腳，外界格外關注。