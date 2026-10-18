我是廣告 請繼續往下閱讀

「三天前敲定」埋下伏筆 鄭照新是否續當蔣團隊神隊友？

明早先顧台中市政 盧秀燕下午請假北上

台中市長盧秀燕點頭出任台北市長蔣萬安競選總部主委，「姊弟強強聯手」將於明（19）日下午記者會正式宣布。盧秀燕今（18）日下午前往新竹市為高虹安站台時，證實雙方「已經談了一段時間」，但直到3天前才正式敲定。巧合的是，3天前正是台中市副市長鄭照新與蔣萬安聯袂出席行政院會、引發「代答風波」的同一天，盧秀燕究竟是在事件發生前還是之後點頭，格外引人關注。蔣萬安競辦證實，明天將正式宣布盧秀燕出任競選總部主任委員，並公布競選團隊重要幹部名單。國民黨立委王鴻薇也向媒體透露，5名國民黨台北市立委將全數掛名競總副主委。從目前曝光的規畫來看，蔣萬安競總的幹部架構，與同樣由盧秀燕擔任主委的台中市長參選人江啟臣團隊高度相似。江啟臣競總副主委由6名台中出身的國民黨立委擔任，競選總幹事則由台中市黨部主委蘇柏興及3名資深黨籍市議員出任。盧秀燕今天下午出席市長高虹安競選總部成立大會時受訪，她證實已同意接下蔣萬安競總主委一職，並透露雙方「已經談了一段時間，三天前敲定」。從媒體人轉戰政壇，盧秀燕首次參選便當選省議員，從政30多年來選戰屢屢告捷，擁有「不敗女王」、「藍營一姐」等稱號。熟悉媒體操作的她，今天上午先透露蔣萬安競總明天將舉行記者會，卻未越俎代庖替蔣辦公布答案，僅表示「所以今天我沒有評論」；待蔣辦正式對外回應後，下午才親自證實接下新職務。盧秀燕所說的「三天前敲定」，恰好與鄭照新、蔣萬安出席行政院會後引發「代答風波」的時間重疊。鄭照新從台中市新聞局長一路獲盧秀燕拔擢為六都最年輕副市長，過去5年多次扮演對外發言、替市府團隊回應爭議的救援角色。如今盧秀燕將跨足台北，鄭照新未來是否會繼續以公開或幕後方式協助蔣萬安團隊，也成為外界關注焦點。除了鄭照新，盧秀燕另一名重要幕僚、前台中市新聞局主秘黃冠穎，也已進入新北市副市長參選人李四川的團隊。隨著盧秀燕正式接下蔣萬安競總主委，相關人馬陸續進入雙北政治布局，盧秀燕的影響力也進一步延伸至雙北藍營系統。面對2028年藍營可能的總統人選競逐，這波人事布局將如何發酵，值得觀察。盧秀燕原已是江啟臣與台中市議長張清照的競總主委，對於她再接下蔣萬安競總主委一事，江啟臣下午受訪時，透露盧秀燕前幾天已與他交換過意見。他稱讚盧秀燕能者多勞，也表示全力支持，「此時此刻國民黨對內必須分工合作、對外必須團結一致，所以我全力支持盧市長的決定。」盧秀燕明天上午仍安排中央市場好宅動土典禮、台中地院第三大樓動土典禮兩場台中市政公開行程，預料將持續成為媒體追逐焦點。台中市新聞局長欒治誼證實，盧秀燕明天下午將出席蔣萬安競辦記者會，並已向市府請假，正式跨縣市為蔣萬安助陣。