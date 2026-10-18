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《老人福利法》修正案日前三讀，65歲以上長者免繳健保費，衛福部試算，年輕世代未來一年要多付3000元，民眾黨主席黃國昌反駁「健保基金一毛不會少」。對此，衛福部長石崇良今（18）日受訪也表示，若長者保費改由中央資源挹注，將排擠其他資源，就可能面臨保費調漲壓力，轉嫁15到64歲主要工作者身上。石崇良今日出席「新光40．桂蘭大樓落成典禮」，他受訪時談到，2027年健保總額支出將破1兆元，行政院透過公務預算撥補健保基金，維持財務平衡，這是中央有資源餘裕才能做到，避免由於醫療支出持續成長而漲保費。雖然挹注長者健保費，很多縣市預算做得到，但石崇良說，若改由中央預算執行，健保基金挹注不足以負擔赤字，當然會由保費支應，可能面臨保費調漲壓力，轉嫁到15歲到64歲主要工作者族群。石崇良強調，健保屬於社會保險，制度設計須兼顧財務平衡，由政府、雇主及個人共同分擔責任，任何措施如果破壞量能負擔、互助互利、永續發展及世代正義等原則，都可能危及健保永續經營，當中央預算挹注健保赤字負擔過大，可能排擠其他各社會福利支出。他贊同近日有學者的說法，進步社會不應只著重讓長者免費，更重要的是讓長者有尊嚴、能力與機會持續參與社會、創造價值，並讓各年齡層能共享台灣人工智慧（AI）發展紅利。