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薔琵暴風侵襲率花蓮50%最高！全台12縣市衝破40%

▲據氣象署今（18）日下午2時最新公布的120小時颱風暴風侵襲機率資料，台中以北縣市都突破40%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

氣象署估周四發布海警 不排除提前至周三晚間

▲針對23日至24日的後續路徑，吳聖宇提出兩種可能情境。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

薔琵路徑仍有兩種可能 連假行程應保留彈性

薔琵颱風目前已經是強颱，持續朝西北西方向移動，預估本周後半段將逐漸接近台灣，周五至周六可能是影響最顯著的時段。中央氣象署今（18）日下午公布最新120小時颱風暴風侵襲機率，花蓮縣達50%，為目前最高，目前全台共有12個縣市機率達40%以上，北北基桃也全數入列。氣象署預估，周四可能發布海上颱風警報，也不排除提前至周三晚間發布，後續是否發布陸上颱風警報，仍須視颱風路徑及暴風圈變化而定。根據氣象署今（18）日下午2時最新公布的120小時颱風暴風侵襲機率資料，花蓮縣達50%，其次為宜蘭縣49%、基隆市47%，台北市及新北市均為46%，桃園市則為45%。其他達40%以上的地區還包括新竹縣市44%，綠島43%，苗栗縣42%，台中市、南投縣各40%，蘭嶼也達40%。氣象署觀測資料顯示，薔琵颱風下午2時中心位置在北緯13.2度、東經142.4度，以每小時17公里速度朝西北西移動，中心氣壓918百帕，近中心最大風速每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑100公里。氣象署表示，薔琵颱風未來將持續朝西至西北西方向移動，預估周三、周四抵達台灣東側海面，可能於周四發布海上颱風警報，也不排除提前至周三晚間發布。至於後續是否發布陸上颱風警報，仍須觀察颱風接近台灣的程度及暴風圈範圍。天氣職人吳聖宇分析，從過去24至48小時的預報模式來看，原先預期21日經過長江以北、向東移動的西風短波槽，向南延伸的幅度逐漸縮小。雖然仍可能使太平洋高壓在東海至琉球一帶出現弱點，但弱點似乎沒有先前預期明顯，導致薔琵在21日至23日的預測速度放慢，北轉的趨勢卻不明顯，可能一路朝台灣東部海面接近。吳聖宇指出，依當時的預報推估，薔琵至23日上午8時可能抵達台灣以東，暴風半徑也可能接近海上颱風警報發布的外海範圍。針對23日至24日的後續路徑，吳聖宇提出兩種可能情境。第一種是薔琵順利通過太平洋高壓的弱點，逐漸北轉，接近台灣東北部近海後再往東北方向移動；第二種則是西風高壓脊東移，使太平洋高壓再次增強、原有弱點逐漸消失，薔琵稍微北轉後又向西偏折，進一步朝台灣陸地靠近。吳聖宇認為，當時的預報趨勢似乎逐漸偏向第二種情境，但距離預估影響時間仍有數日，路徑尚未完全確定。他提醒，不論最終採取哪一種路徑，薔琵在周五之後都可能非常接近台灣，23日至25日的天氣受到影響恐難以避免。由於這段期間適逢連續假期，民眾應保留行程調整空間，並密切留意未來一至兩天的預報變化。