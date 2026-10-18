屏東縣交通處宣布，「2026 屏東風域祭」即將於10月23日至25日登場，地點就在於牡丹遊客中心，今年活動以「借過一下，我去放風」為主題，將整個恆春半島化作一所沒有圍牆的「風域學校」。連嗨三天的「大風子音樂會」將由金曲卡司與人氣 DJ 輪番上陣，包含戴愛玲、舞炯恩、舒米恩、亞立山大、黑旋風、三十而立等 26組團隊。
屏東縣政府提到，「2026 屏東風域祭」開幕首日儀式不容錯過，當天將由排灣族鼻笛吹響第一道風聲，象徵風域祭正式啟程；接續由高士古謠薪唱演出，現場更將上演震撼視覺的「光雕聲光秀」，將落山風與半島的自然意象投射在遊客中心建築上，絕對是這次放風之旅必拍亮點。
音樂會卡司搶先曝光 戴愛玲、舒米恩、黑旋風等
開幕儀式後是連嗨三天的「大風子音樂會」！10月23日當晚起，將由金曲卡司與人氣 DJ 輪番上陣，包含戴愛玲、舞炯恩、舒米恩、亞立山大、黑旋風、三十而立、壓滿俱樂部、Eylim 瑞祥及現場互動街頭藝人等 26組團隊演出，三天音樂演出，從部落古謠、地方創作、獨立音樂、流行音樂到DJ。
而活動更集結充滿半島特色的「風域福利社」市集！今年精選35家特色品牌進駐，同時，「放風補給行動咖啡車」也將於現場大方贈送出每日限量 100 杯的免費咖啡。今年市集更推出超有趣的集點任務！只要消費滿額或歸還環保餐具，就能累積點數，兌換風域祭限定冰箱貼或造型 USB。
屏東縣府還規劃「借過一下我去追風」活動，將於10 月 24 日14:00 -16:00推出限定「定向越野」大挑戰，參賽者需憑藉地圖與指北針，在牡丹鄉的山林與聚落間尋找檢查點。不論是追求速度的個人競賽，還是享受解謎樂趣的雙人體驗，都能用雙腳感受風域半島土地的溫度。即日起已開放官網線上報名。
也有最適合親子的實境闖關遊戲！三天期間推出「半島探險日記」定向尋寶，每日下午，皆可至現場服務台免費報名領取探險地圖，帶著孩子走進真實的部落場景。另外，10 月 23 日 至 10 月 25 日也將舉辦「玩美實驗室」手作體驗，即日起可於官網報名。
🟡「2026屏東風域祭」交通資訊：
📍外地旅客接駁：𝟲𝟬分鐘一班
進場： 恆春立體停車場－牡丹水庫：𝟏𝟑:𝟎𝟎至𝟐𝟏:𝟎𝟎
離場： 牡丹水庫－恆春立體停車場：𝟭𝟰:𝟬𝟬至𝟮𝟮:𝟬𝟬
站點： 恆春立體停車場 ⇄ 車城農會 ⇄ 四重溪溫泉區停車場 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹水庫
📍停車場接駁：𝟭𝟯:𝟬𝟬至𝟮𝟭:𝟯𝟬
進場：牡丹水庫－四重溪溫泉區停車場
離場：四重溪溫泉區停車場－牡丹水庫
班次：𝟭𝟲:𝟯𝟬前：𝟯𝟬分鐘一班 ／ 𝟭𝟲:𝟰𝟱點後：𝟭𝟱分鐘一班
站點： 牡丹水庫 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄ 四重溪溫泉區停車場
📍自行開車（停車場）：
恆春立體停車場 (收費)、
四重溪溫泉區停車場 (收費)、
石門古戰場停車場、
牡丹國中校門口停車場、
牡丹水庫停車場。
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開幕儀式後是連嗨三天的「大風子音樂會」！10月23日當晚起，將由金曲卡司與人氣 DJ 輪番上陣，包含戴愛玲、舞炯恩、舒米恩、亞立山大、黑旋風、三十而立、壓滿俱樂部、Eylim 瑞祥及現場互動街頭藝人等 26組團隊演出，三天音樂演出，從部落古謠、地方創作、獨立音樂、流行音樂到DJ。
屏東縣府還規劃「借過一下我去追風」活動，將於10 月 24 日14:00 -16:00推出限定「定向越野」大挑戰，參賽者需憑藉地圖與指北針，在牡丹鄉的山林與聚落間尋找檢查點。不論是追求速度的個人競賽，還是享受解謎樂趣的雙人體驗，都能用雙腳感受風域半島土地的溫度。即日起已開放官網線上報名。
🟡「2026屏東風域祭」交通資訊：
📍外地旅客接駁：𝟲𝟬分鐘一班
進場： 恆春立體停車場－牡丹水庫：𝟏𝟑:𝟎𝟎至𝟐𝟏:𝟎𝟎
離場： 牡丹水庫－恆春立體停車場：𝟭𝟰:𝟬𝟬至𝟮𝟮:𝟬𝟬
站點： 恆春立體停車場 ⇄ 車城農會 ⇄ 四重溪溫泉區停車場 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹水庫
📍停車場接駁：𝟭𝟯:𝟬𝟬至𝟮𝟭:𝟯𝟬
進場：牡丹水庫－四重溪溫泉區停車場
離場：四重溪溫泉區停車場－牡丹水庫
班次：𝟭𝟲:𝟯𝟬前：𝟯𝟬分鐘一班 ／ 𝟭𝟲:𝟰𝟱點後：𝟭𝟱分鐘一班
站點： 牡丹水庫 ⇄ 牡丹國中 ⇄ 牡丹遊客中心 ⇄ 石門古戰場停車場 ⇄ 四重溪溫泉區停車場
📍自行開車（停車場）：
恆春立體停車場 (收費)、
四重溪溫泉區停車場 (收費)、
石門古戰場停車場、
牡丹國中校門口停車場、
牡丹水庫停車場。