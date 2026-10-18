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▲外籍黑人遊客喝醉後在高雄捷運車廂尿尿，高雄捷運當下已派人處理，並已清潔好事發車廂。（圖／threads@metro.kaohsiung）

高雄捷運今（18）日有外籍黑人遊客直接在車廂內當眾尿尿，離譜畫面被乘客拍下PO上Threads，相關貼文迅速突破26萬次瀏覽，連高雄捷運公司都緊急出面說明。沒想到人在新北市的黑人網紅「嘉明」也無辜遭殃，因為不少網友看到影片，第一時間竟然跑去標註他，氣得嘉明拍影片澄清，還用哭哭特效崩潰喊冤：「不要在每一個地方看到黑人就標註我！」強調自己根本不認識當事人，哭笑不得表示：「我尿尿會找到廁所尿尿！」嘉明得知高雄捷運事件後，立刻拍影片撇清關係，開頭就急著解釋：「大家齁，我先說齁，這個人我沒看過、我不認識，不是我朋友！」接著越講越激動，完全無法理解為什麼自己莫名其妙被牽扯進來，忍不住抱怨：「你們大家喔，我有講過了，講很多次喔，不要在每一個地方看到黑人就標註我，怎麼會在捷運上看到黑人尿尿，你第一件事情就是嘉明，想到我幹嘛？」明明人在新北市，卻因為高雄捷運有人隨地小便，突然得替陌生人出面澄清，讓他相當無奈。不過嘉明講到一半也認真了起來，坦言自己看見有人在捷運上尿尿，同樣覺得非常生氣，但更讓他難過的是，留言區出現不少針對黑人的歧視性言論，甚至有人嘲笑當事人的生殖器大小，讓他直呼：「我有看到你們的留言區，我心裡很痛！」他強調，台灣有很多守規矩的外國人，也有很多善良的黑人，不該因為一個人的脫序行為，就把所有人都罵進去。只是話鋒一轉，嘉明又開始擔心自己以後搭捷運會被認錯，苦笑說：「我現在怕的是，改天上捷運喔，大家都一直看我，說是不是他在高雄尿尿過的那個黑人！」最後還特別保證：「我尿尿會找到廁所尿尿喔，或是我有我自己的水壺，我不會去大家的公共地方破壞喔，我不是那種的人。」至於高雄捷運上的尿尿事件，高雄捷運公司證實，當事人為一名酒醉的外籍旅客，接獲其他乘客通報後，已立即派員上車處理，並針對違規行為開立告發單，依《大眾捷運法》可處1500元以上、7500元以下罰鍰，也能拒絕載運。事發列車已完成緊急清潔，收車後還會再進行完整清潔與消毒，避免影響其他乘客搭乘。而無辜被捲入事件的嘉明，IG帳號為「el_maaha1official」，是一名在台灣生活、以中文拍攝影片的非洲裔網紅，經常分享在台生活、文化差異及與台灣人的趣味互動，擅長用自嘲方式製造笑點，也因為講話帶有獨特口音，加上經常使用「大家齁」等口頭禪，搭配誇張又直率的反應，在Threads、IG累積不少人氣。