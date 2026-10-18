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▲李多慧擔任啦啦隊8年至今仍未迎來所屬球隊奪冠，最期待親眼見證紅色彩帶拋下。（圖／攝影中心）

▲金娜妍首次參與台灣大賽應援，特別準備表演、體力與更響亮的加油聲。（圖／記者陳云茹攝）

2026年中職台灣大賽上演龍象爭冠，味全龍啦啦隊「小龍女」李多慧、金娜妍也全力投入應援。李多慧今（18）日受訪時透露，擔任啦啦隊8年至今，仍未親身迎來所屬球隊奪冠，最大心願就是看見紅色彩帶拋下，更現場許下「味全龍總冠軍的話，我請客」的承諾；金娜妍則為首次參與台灣大賽，特別練習放大音量，希望把加油聲送進場內。被問到是否要為味全奪冠下「祭品文」，李多慧先好奇反問：「祭品文？什麼意思？」聽完記者解釋，她表示原本完全沒想過，但如果球隊真的拿下總冠軍，一定會非常開心，當場大方喊出「我想要請台灣人吃飯」。李多慧沒有設定請客時間，只說：「今天可以的人來吧。」邀請當天有空的球迷參加。現場記者擔心人數太多，建議她先設上限，例如50人或100人，沒想到她反而試探性地問：「1000人？」隨即又思考餐廳能不能容納，笑說得找一間很大的餐廳。為了讓安排更容易，記者另提議改成發送1000份雞排。李多慧反覆思考後，還是回到原本想請大家吃飯的念頭，直喊：「我請客、我請客！」若味全確定奪冠，她將請球迷一起吃飯，只是日期、地點與人數都還沒敲定，「如果可以，當天可以的人都來吧，我請客。」李多慧表示，台灣大賽是非常重要的比賽，總冠軍更是每個啦啦隊成員的夢想，「但是我八年啦啦隊中還沒看到總冠軍，所以想要今年有機會，一定要看總冠軍。」至今尚未體驗與所屬球隊一起拋彩帶的她，也特別嚮往台灣棒球的封王畫面。她認為拋彩帶是自己在韓國沒有體驗過的文化，每支球隊又有不同顏色，因此最想看見滿場紅色彩帶，「想要看我們全紅色的，滿漂亮。」回憶2023年仍是樂天桃猿啦啦隊成員時，曾在台灣大賽見證味全封王，李多慧坦言當時很難過；如今身分轉換，穿著龍隊戰袍再次迎接爭冠機會，讓她有種「終於來了」的感受，還對自己喊話：「李多慧，你可以看總冠軍的！」她強調，親眼見證球隊奪冠，就是啦啦隊生涯最大的目標。談到首戰大場面，李多慧直呼沒想到會看到這麼多球迷，現場應援聲音也和平常不同，讓她自己都超級興奮。能在台北大巨蛋參與台灣大賽，她也覺得格外有意義。最令她感動的，是球迷一起舉起毛巾應援。李多慧表示，站在啦啦隊的位置，能看見整片看台一起揮動毛巾，這是坐在觀眾席未必能完整看見的景象，讓她忍不住驚嘆，甚至「有點哭出來」。面對聲勢浩大的兄弟球迷，她也注意到外野應援聲量相當驚人。她表示，平常到台中比賽就常看到許多兄弟球迷，昨天再次感受到對方的熱情，也因此向龍迷喊話，要大家一起加油。為台灣大賽準備的內容，李多慧直言就是舞蹈與熱情。她還觀察到，小龍女成員首戰都格外興奮，平常休息時比較冷靜、不太說話，昨天卻連休息時間都很熱鬧，大家的狀態和平時完全不同。至於首戰MVP蔣銲賽後與啦啦隊一起跳「喵喵拳」，有球迷認為他跳得比啦啦隊還吸睛，李多慧立刻笑回：「我也覺得是！」她透露，自己原本想看前方跳舞，目光卻一直被蔣銲吸引，「哇塞，很厲害喔！」雖然其中一場台灣大賽因既定工作行程無法排班，讓她覺得可惜，但李多慧強調，工作是在賽程公布前就已敲定，「行程結束以後，一定要來看比賽。」同樣投入冠軍戰應援的金娜妍表示，首次參加台灣大賽既期待又緊張，能與大家一起應援，讓她覺得非常榮幸、幸福。除了準備表演與體力，她也特別練習提高音量。金娜妍笑說，自己平常聲音比較小，但面對台灣大賽，就要拿出更大聲的應援，與球迷一起替味全爭冠助陣。