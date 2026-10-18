中央氣象署預報員劉沛滕表示，薔琵颱風預估周二、周三（10月20日至10月21日）達強度顛峰，周四、周五（10月22日至10月23日）受太平洋高壓減弱影響，路徑將明顯轉向西北，不排除通過宜蘭近海或直接登陸東半部，周六（10月24日）影響範圍擴大至中部，周五、周六將是降雨最明顯時段，台北、宜花及中北部恐有局部大雨或豪雨，民眾須嚴加防範。
薔琵颱風今（18）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方2470公里，以每小時20公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒53公尺（每小時191公里），瞬間最大陣風每秒65公尺（每小時234公里），七級風平均暴風半徑200公里，十級風平均暴風半徑80公里。
薔琵周四、周五轉向西北 不排除登陸東半部
劉沛滕說明，薔琵颱風最新預估路徑顯示，周四、周五會因為太平洋高壓減弱，開始出現「明顯往西北轉彎」的情況，後續可能會有「通過宜蘭近海」或是「中心直接登陸東半部」的2種可能，但仍有少部分模式認為，薔琵颱風會「提早北轉」，因此還需要2天左右的觀察時間。
劉沛滕指出，薔琵颱風目前雖然已達強颱，但未來2天在溫暖的海面上，近中心最大風速將從每秒53公尺，來到每秒60公尺，七級風平均暴風半徑也會從200公里擴大到280公里，時間約落在周二、周三，逐漸靠近台灣時，薔琵可能出現「雙眼牆」結構，強度會上下擺動，接近台灣時預計還是有強颱威力。
最快周三發海警 周五、周六風雨最強
劉沛滕提及，周二前全台天氣穩定，周三、周四東北季風影響，新竹以北、宜蘭、花東與恆春降雨增加，南部山區午後有零星雨；周五颱風環流逼近，北部、宜花降雨顯著，將出現局部大雨或豪雨，周六影響範圍擴大到中部，全台普遍有雨，中北部與東半部降雨時間長，同樣要慎防豪雨，下周日颱風逐漸遠離。
依照目前薔琵颱風路徑預估，氣象署最快周三晚間就會發布「海上颱風警報」，「陸上颱風警報」也不排除在周五發布，但還是要看後續幾天，薔琵颱風路徑偏移的情況，無論路徑為何，周五、周六都會是降雨最明顯的時段，中部以北、宜花的民眾要特別小心。
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劉沛滕說明，薔琵颱風最新預估路徑顯示，周四、周五會因為太平洋高壓減弱，開始出現「明顯往西北轉彎」的情況，後續可能會有「通過宜蘭近海」或是「中心直接登陸東半部」的2種可能，但仍有少部分模式認為，薔琵颱風會「提早北轉」，因此還需要2天左右的觀察時間。
劉沛滕指出，薔琵颱風目前雖然已達強颱，但未來2天在溫暖的海面上，近中心最大風速將從每秒53公尺，來到每秒60公尺，七級風平均暴風半徑也會從200公里擴大到280公里，時間約落在周二、周三，逐漸靠近台灣時，薔琵可能出現「雙眼牆」結構，強度會上下擺動，接近台灣時預計還是有強颱威力。
劉沛滕提及，周二前全台天氣穩定，周三、周四東北季風影響，新竹以北、宜蘭、花東與恆春降雨增加，南部山區午後有零星雨；周五颱風環流逼近，北部、宜花降雨顯著，將出現局部大雨或豪雨，周六影響範圍擴大到中部，全台普遍有雨，中北部與東半部降雨時間長，同樣要慎防豪雨，下周日颱風逐漸遠離。
依照目前薔琵颱風路徑預估，氣象署最快周三晚間就會發布「海上颱風警報」，「陸上颱風警報」也不排除在周五發布，但還是要看後續幾天，薔琵颱風路徑偏移的情況，無論路徑為何，周五、周六都會是降雨最明顯的時段，中部以北、宜花的民眾要特別小心。