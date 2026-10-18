我只希望把『選手都是拚盡全力去比賽喔！』這樣的概念，傳達這件事給裁判知道。

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好壞球判決成爭議 平野惠一只想傳達一件事

所以，如果有這樣的聲音出現（批評好球帶），相信選手們肯定也不會感謝他們，大概就是這樣。

勝騎士遭網路謾罵 平野惠一：不需要關注少數失控球迷

我是真的是覺得不需要把數量極少的事情，把目光放過去，那些一整天、一整年很努力在應援著我們的那些球迷非常多，應該要把目光放在他們身上。

中信兄弟台灣大賽G1不敵味全龍，首戰系列賽陷入落後，有不少兄弟球迷討論關於好球帶判定不公平，在網路上引發熱議，中信兄弟主帥平野惠一賽前受訪時被問及此事，直言不想過多評論，只想跟裁判傳達一件事，「昨戰賽後不少球迷認為，多次好球帶判決對於兄弟而言都不利，加上低比分賽事，這幾顆爭議判決成為勝敗關鍵，當被問到此事，平野惠一認為自己無法多作評論。「不過，選手們是一直很努力在打。」話鋒一轉，平野惠一表示想把這樣的概念傳達給裁判知道，「至於昨戰自家洋投勝騎士，賽後被網路球迷謾罵一事，平野惠一則認為，「「針對數量極少會誹謗中傷的球迷，去發表意見，不該是這樣的。一直以來，不管什麼時候，都會來球場應援的熱情球迷，一直以來謝謝你們，把這個心意持續發送下去，我覺得比較好。」