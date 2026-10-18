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強颱薔琵持續逼近，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示襲台風險仍高，中央氣象署也預估周五（10/23）、周六（10/24）將是風雨影響最劇烈的時刻，全台各地普遍有雨。而本週恰巧是金鐘獎頒獎典禮，主辦單位三立電視今（18）日稍早回應：「目前正在隨時觀察颱風動態，並與文化部共同研擬方案。」薔琵颱風持續朝台灣靠近，是否侵台仍在觀察中，不過中央氣象署預報員劉沛滕表示，暴風圈極可能影響台灣陸地與周邊海域，預估最快周三晚間至周四（10/21、10/22）發布海上颱風警報，且不排除發布陸上颱風警報，至於周五與周六（10/23、10/24）將是風雨影響最劇烈的時刻，全台各地普遍有雨，北部及東半部更需慎防局部大雨或豪雨發生。然而，下週適逢台灣光復節連續假期，不少民眾已安排出遊，另外一年一度的金鐘獎頒獎典禮也將於10/23、10/24在台北流行音樂中心舉行，不少人擔心典禮受到影響。對此，三立電視今稍早回應：「目前正在隨時觀察颱風動態，並與文化部共同研擬方案。」氣象署表示，強颱薔琵未來的移動路徑仍具不確定性，若接近東北方海面後更貼近台灣，整體降雨狀況將比預測更加顯著，不過可以確定的是，周五與周六將是全台灣天氣最不穩定的兩天，請大家密切關注氣象署最新警報動態，並提前做好防颱準備，降低颱風可能帶來的災害風險。