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法國學生抗議活動經歷一個月後，在17日演變成左派掀亂的暴力衝突。大批蒙面暴徒趁亂闖入商店，在街頭到處縱火，襲擊警察。街道幾乎遭到全面破壞。不過，有許多法國民眾在街上煙霧瀰漫的狀態下，竟還能冷靜地在露天喝咖啡。根據BBC報導，法國週六（18日）爆發新一輪示威遊行，抗議校園困境與物價飛漲，全國多地演變成嚴重暴力衝突。法國政府形容此次衝突為「暴力升級」。據估計，當天共有約55萬人上街示威，警方至少逮捕了1,200名抗議者。在首都巴黎，防暴警察與示威人群的劇烈衝突持續至深夜，警方使用催淚彈與水砲進行驅散。巴黎及其他地區多處建築遭人縱火。在利摩日（Limoges），市政廳發生大火，導致部分屋頂塌陷。此外，多個城市出現趁亂搶劫的現象，市政廳與店家遭到廣泛破壞。法國總理勒柯爾努（Sébastien Lecornu）表示，共有150名警員在騷亂中受傷。在巴黎，下午的主力遊行隊伍大致保持和平。一群年輕人接受BBC訪問時宣稱，他們是「和平主義者」，只是試圖改變現狀，但政府毫無作為。然而，隨著夜幕降臨，部分團體開始在街頭縱火並焚燒車輛，地點包括市中心的共和廣場（Place de la République）等標誌性地標。店家遭到搶劫，至少有一間餐廳被大火付之一炬；現場爆發肢體衝突。巴黎的服飾店與食品店遭掃蕩搶劫，而里爾（Lille）的一家蘋果直營店（Apple Store）則遭破壞並搶空。值得注意的是，在社群平台上記錄著一段離奇畫面，在暴亂過程中，於法國拉伊蒙廣場，由於執法人員使用了催淚瓦斯，坐在露台上的顧客被迫離開餐桌，但仍有顧客照常喝咖啡。而在暴亂期間，法國各地烽火，仍有許多民眾在其他地區載歌載舞，彷彿抗議活動不在。