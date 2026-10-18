統一發票7月、8月發票日前已開獎，根據財政部公布最新清冊名單，這一期發票一共開出17張千萬大獎，有人去買精品、7-11影印就幸運中獎1000萬元，本文也特別整理最新一期中千萬發票的消費明細、地點資訊，如果7月、8月有印象到這些地方消費的民眾，記得趕快再找看看發票，說不定財神已經找上你了！
115年7月、8月統一發票千萬清單！買精品、7-11影印就中獎1000萬
財政部提醒，115年7、8月期統一發票領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止，請中獎人務必於期限內至指定據點領取，如果使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯者，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶，還可享有免繳印花稅的優惠。
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- 基隆市/全聯福利中心/食品等，共548元/基隆市中正區信四路11號1樓及底層
- 台北市/7-ELEVEN/飲品等，共139元/台北市信義區忠孝東路5段2號
- 台北市/7-ELEVEN/列印，27元/台北市中正區漢口街1段36號1樓
- 台北市/KEBUKE/飲品，45元/台北市中正區汀州路3段174號
- 台北市/Uber/處理費，10元/台北市松山區復興北路367號8樓
- 台北市/Breeze（銷售櫃位LOEWE）/物品，24000元/台北市信義區松智路17號
- 新北市/全家Family Mart/食品等，共123元/新北市新店區永安街81號1樓
- 新北市/美廉社/飲品等，共37元/新北市五股區成泰路3段577巷132號
- 新北市/中油CPC/汽油，90元/新北市新莊區中正路338號
- 桃園市/7-ELEVEN/食品，29元/桃園市中壢區大同路141、143號1樓
- 桃園市/台北永和豆漿/食品，65元/桃園市中壢區榮民南路591號
- 桃園市/大和五金/物品等，共1004元/桃園市八德區豐德路416號
- 桃園市/安慶藥局/藥品，100元/桃園市桃園區安慶街91號1樓
- 新竹縣/美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/飲品等，共115元/新竹縣竹北市生醫路1段2號
- 台中市/7-ELEVEN/菸品，100元/台中市梧棲區中華路1段982號
- 台南市/全家Family Mart/飲品，10元/台南市鹽水區金和路2號
- 高雄市/7-ELEVEN/食品，33元/高雄市鳳山區頂明路173號
財政部提醒，115年7、8月期統一發票領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止，請中獎人務必於期限內至指定據點領取，如果使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯者，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶，還可享有免繳印花稅的優惠。