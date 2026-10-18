統一發票7月、8月發票日前已開獎，根據財政部公布最新清冊名單，這一期發票一共開出17張千萬大獎，有人去買精品、7-11影印就幸運中獎1000萬元，本文也特別整理最新一期中千萬發票的消費明細、地點資訊，如果7月、8月有印象到這些地方消費的民眾，記得趕快再找看看發票，說不定財神已經找上你了！

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115年7月、8月統一發票千萬清單！買精品、7-11影印就中獎1000萬

  • 基隆市/全聯福利中心/食品等，共548元/基隆市中正區信四路11號1樓及底層

  • 台北市/7-ELEVEN/飲品等，共139元/台北市信義區忠孝東路5段2號

  • 台北市/7-ELEVEN/列印，27元/台北市中正區漢口街1段36號1樓

  • 台北市/KEBUKE/飲品，45元/台北市中正區汀州路3段174號

  • 台北市/Uber/處理費，10元/台北市松山區復興北路367號8樓

  • 台北市/Breeze（銷售櫃位LOEWE）/物品，24000元/台北市信義區松智路17號

    ▲有民眾到微風南山精品品牌LOEWE購物血拼，結果幸運中獎1000萬元。（圖/Google評價）
    ▲有民眾到微風南山精品品牌LOEWE購物血拼，結果幸運中獎1000萬元。（圖/Google評價）
  • 新北市/全家Family Mart/食品等，共123元/新北市新店區永安街81號1樓

  • 新北市/美廉社/飲品等，共37元/新北市五股區成泰路3段577巷132號

  • 新北市/中油CPC/汽油，90元/新北市新莊區中正路338號

  • 桃園市/7-ELEVEN/食品，29元/桃園市中壢區大同路141、143號1樓

  • 桃園市/台北永和豆漿/食品，65元/桃園市中壢區榮民南路591號

  • 桃園市/大和五金/物品等，共1004元/桃園市八德區豐德路416號

  • 桃園市/安慶藥局/藥品，100元/桃園市桃園區安慶街91號1樓

    ▲最新一期統一發票開獎，有民眾在桃園安慶街的安慶藥局買100元東西中1000萬元。（圖/Google評價）
    ▲最新一期統一發票開獎，有民眾在桃園安慶街的安慶藥局買100元東西中1000萬元。（圖/Google評價）
  • 新竹縣/美德耐美食生活廣場（銷售櫃位Hi-Life萊爾富）/飲品等，共115元/新竹縣竹北市生醫路1段2號

  • 台中市/7-ELEVEN/菸品，100元/台中市梧棲區中華路1段982號

  • 台南市/全家Family Mart/飲品，10元/台南市鹽水區金和路2號

  • 高雄市/7-ELEVEN/食品，33元/高雄市鳳山區頂明路173號

財政部也提到，本期電子發票中獎特別獎、特獎、頭獎及雲端發票專屬百萬元獎等四大獎項，共有107位幸運得主，獎金總額高達2億2020萬元。在107位幸運得主當中，有89位使用載具儲存雲端發票，比例相當高，也持續鼓勵民眾使用雲端載具功能來存取發票。

財政部提醒，115年7、8月期統一發票領獎期間自2026年10月6日起至2027年1月5日止，請中獎人務必於期限內至指定據點領取，如果使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯者，可直接透過「財政部統一發票兌獎APP」設定自動匯款領獎帳戶，還可享有免繳印花稅的優惠。

▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）
▲統一發票7月、8月開獎號碼一圖看。（圖/NOWNEWS社群中心製）
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張嘉哲編輯記者

畢業於中國文化大學新聞學系，目前在《NOWNEWS》家庭消費中心擔任組長、資深編輯一職，記者生涯邁入第9年，撰寫新聞議題以「萬物皆生活」為出發點，關注生活知識、美食旅遊、科技、車市、新奇網搜議題為主。

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