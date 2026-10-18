美魔女溫翠蘋和圈外大學教授Michael結婚約3年，2024年初爆出男方酒後當街對她家暴，婚姻看似告急，沒想到，日前她被狗仔目擊與一名身材高壯的男子十指交扣逛街，外界猜測其第三段婚姻已經悄悄劃下句點。溫翠蘋傳出新緋聞後，昨（17）日分享和他人外出旅遊的照片，還曖昧地說「介紹我的好朋友給大家認識」。
雀躍外出旅遊 溫翠蘋連發「男友視角」照
昨天下午，溫翠蘋更新臉書，開心地寫下「說走就走！立馬到了『歐洲』」，曝光的「男友視角」照片，只見她在充滿異國風情的建築內外留影，舉手投足風情萬種，配文還補上一句「順便介紹我的好朋友給大家認識吧」，並附上3個俏皮吐舌頭的表情符號。
雖然稱要介紹好朋友給大家認識，但溫翠蘋該篇貼文上傳的6張照片中，全是自己的個人獨照，完全不見所謂的「好朋友」現身，讓人對她所說的話摸不著頭緒，對此，網友紛紛留言：「沒有看到妳朋友，都是妳」、「高富帥出來面對」、「那個帥哥叫什麼？吃醋了！」
爆出新緋聞 溫翠蘋公司：尊重藝人私生活
針對是否有新對象、婚姻存續與否，溫翠蘋的經紀公司當時回應：「尊重藝人的私人生活與個人空間，基於尊重隱私的原則，未主動詢問相關私人事務，亦不針對問題作進一步評論或回應，感謝您的理解與尊重。」
資料來源：溫翠蘋臉書
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昨天下午，溫翠蘋更新臉書，開心地寫下「說走就走！立馬到了『歐洲』」，曝光的「男友視角」照片，只見她在充滿異國風情的建築內外留影，舉手投足風情萬種，配文還補上一句「順便介紹我的好朋友給大家認識吧」，並附上3個俏皮吐舌頭的表情符號。
雖然稱要介紹好朋友給大家認識，但溫翠蘋該篇貼文上傳的6張照片中，全是自己的個人獨照，完全不見所謂的「好朋友」現身，讓人對她所說的話摸不著頭緒，對此，網友紛紛留言：「沒有看到妳朋友，都是妳」、「高富帥出來面對」、「那個帥哥叫什麼？吃醋了！」
針對是否有新對象、婚姻存續與否，溫翠蘋的經紀公司當時回應：「尊重藝人的私人生活與個人空間，基於尊重隱私的原則，未主動詢問相關私人事務，亦不針對問題作進一步評論或回應，感謝您的理解與尊重。」
資料來源：溫翠蘋臉書