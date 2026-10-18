「有些人適合在這時上場、有些人又適合放在其他位置，至於不同的特色，那是他們自己表現出來的。」他也坦言，選手只要有『一技之長』，就有機會在職棒生存，「不需要什麼都很強，有一項頂尖就夠了。

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葉君璋坦言投手各有特色：那是他們自己表現出來的

葉君璋以呂偉晟為例：投手具備好「球威」很重要

我一直認為他是一個很棒的投手，因為他的球質，不管是曲球、伸卡球還是其他球種，其實都相當不錯。

所以他承受的壓力更大。加上他去年的控球沒有到非常好。但他現在在這幾個方面都已經很成熟了，所以接下來只要保持健康，我認為他應該會有相當不錯的成績。

不會過度在意細部數據 但認同每位選手都要找到特色

找到特色真的很重要，不管是野手還是投手，你只要有『一技之長』，我覺得就有機會在職棒生存。

不需要什麼都很強，有一項頂尖就夠了。這樣教練團也比較好調度與使用。

中職台灣大賽G2今（18）日開打，味全龍本季獨具特色的鐵牛棚隨時備位出賽，總教練葉君璋賽前聊到強大、又各自具備特色的牛棚陣容時，笑說每位投手當然都有各自特色，攤開味全龍本季牛棚多位大將投球數據，各自特色鮮明，林子昱幾乎不投保送、呂偉晟極端滾地球，李超壓制右打、趙璟榮專剋左打，葉君璋被問到此事，表示自己不會特別專注在這件事情上，「每位投手當然都有各自特色，但我覺得到最後，他們的特色其實是心態上的不同。有些人適合在特定的位置，至於不同的特色，那是他們自己表現出來的。」要說真的與一般投手不一樣，葉君璋點名下勾投手林柏佑，「真的要說，以我立場，我覺得真的比較不一樣的，其實只有林柏佑比較不一樣。」葉君璋隨後以呂偉晟為例，「」葉君璋認為，呂偉晟過去比較大的問題，是投球節奏較慢，一壘有人的時候、跑者就能輕易盜壘，「葉君璋承認，會在休賽季與投手討論，找出自己的特色，但前提還是投手本身要具備一些好的「球威」或底子。「像我講的偉晟，他的曲球從以前剛進來時就非常有品質，加上他的身高優勢，球的尾勁會亂跑，這些都是他原本就具備的條件。」「像趙璟榮也是，雖然他有時候控球會波動，但他的直球、變速球，還有所有的變化球，品質其實都相當好。」葉君璋補充說，「所以真正去調整和改變的，主要是他們的控制能力而已。」葉君璋笑說，知道自家牛棚很有特色，但自己平常不會過度在意細部數據，通常都是納瓦洛（投手教練）跟我討論，他如果跟我說現在要準備誰、準備誰，我通常都不會有太多意見。不過他應該都有在考慮這些事，針對球員的特性去安排運作。」」葉君璋最後說，「