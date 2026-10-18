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▲簡老闆的攤位絡繹不絕，購買卡牌、詢問收購卡牌價格不斷湧進。（圖／記者張志浩攝）

2天交易破百次 「吶喊皮卡丘」身價45萬

▲通過國際認證、評級10分的「吶喊皮卡丘」，簡老闆本次花費近45萬收購。（圖／記者張志浩攝）

一張價格能買房 新手入坑卡牌先做功課

▲想要入坑卡牌，學習辨別認證卡真偽是相當重要的技能。（圖／記者張志浩攝）

「CARDPASS TAIWAN」周末兩天在台北世貿展開，《NOWNEWS》記者實際到場直擊，捕捉到宜蘭卡牌店「晴天屋」簡老闆，本次特地帶超過1000萬元現金入場，2天已完成數百次卡牌交易，其中包括國際認證評級10分的「吶喊皮卡丘」，單卡身價達44萬至45萬元，隨著近年「卡牌經濟」在台灣掀起熱潮，實體卡展也成為收藏家交流、買賣卡牌的重要管道，背後龐大的交易商機與收藏價值，持續吸引玩家投入。由於「CARDPASS TAIWAN」開放收藏家們自由交流卡牌，簡老闆這兩天直接帶了1000多萬的現金到場，一綑一綑的鈔票和高價卡牌被鎖在透明櫃中，攤位前也不斷湧入其他玩家，無論是購買卡牌，或是詢問收購卡牌價格，人潮毫無減少趨勢。簡老闆提及，直接把1000多萬的現金帶到現場，主要還是創造噱頭，這次來到「CARDPASS TAIWAN」卡展，基本上以收購寶可夢卡牌為主，2天來卡片交易次數已經好幾百次，隨著「卡牌經濟」近年在台灣也掀起熱潮，卡展活動也能讓玩家們在網路之外，多一條交流管道。簡老闆分享，這兩天自己收購最貴的卡牌，是通過國際認證、評級10分的「吶喊皮卡丘」，當初是2018年在東京美術館所舉辦的孟克展入場特典贈品，只要花約300台幣購買門票入場就會贈送，但現在經過國際認證後，單卡就要44至45萬，簡老闆笑說「買回去先放著吧，我會評估未來是否有上漲空間，再看要轉手賣出，還是去做卡換卡。」卡牌市場過去就有許多玩家經營，隨著寶可夢近年再掀風潮，有時一張卡單價就可以買一棟房子，簡老闆指出，想入坑卡牌的新手玩家非常多，但在開始從事交易前，一定要做好功課，去了解「裸卡、黑標、爆盒、切片、下卡」等專有名詞的意思，才不會上當受騙。簡老闆也補充，在卡牌市場，「認證」是一張卡價值能否上調的重要依據，因此學會分辨「認證鑑定殼」也是重要技能，最簡單的方式就是透過紫外光（UV 黑光燈）照射，或是尋求專業店家協助。