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莫彩曦走路頻撞遭水瓶砸臉！墨鏡也被打落

▲莫彩曦頭頂上的墨鏡都被布條的裝水寶特瓶撞落。（圖／IG@hailey_jane）

廣告布條為何綁水瓶？主要是為了防止飄動

▲台灣許多店家會在紅布條或廣告布條下方綁上裝水的寶特瓶，主要是利用水瓶的重量向下拉住布條，減少布條受到風力影響而捲起、飄動或打結，讓布條維持平整。（圖／IG@hailey_jane）

裝水寶特瓶恐聚光起火？擺放位置也要留意

美籍百萬YouTuber莫彩曦（Hailey）與老公Adam長期旅居在台灣生活，常常分享有趣日常。近期她在社群平台發布一段僅9秒的短片，百萬YouTuber莫彩曦分享自己常常在台灣街頭遭「水瓶砸臉」的日常，苦笑表示：「在台灣生活最大的危險」，因為身高較高，她頭部接連撞上許多店家廣告布條下方懸掛的水瓶，連頭頂上的墨鏡都被撞落，鏡片也因此掉落。影片曝光後引發台灣網友共鳴，短時間內吸引超過4萬人按讚。影片中，莫彩曦走在台灣街頭，卻接連撞上懸掛在廣告布條下方的水瓶重物，讓她忍不住笑說：原本戴在頭頂上的墨鏡也被撞落，鏡片瞬間掉落，讓她哭笑不得。畫面曝光後，不少台灣網友留言表示「超多，記得走路看路」、「真的蠻常有時候不注意會嚇到」。也有粉絲笑稱，這可能是「高個子限定」的困擾。身高178公分的莫彩曦走在街頭，恰好容易碰到懸掛位置較低的水瓶，讓部分網友直呼，自己平時走路並沒有遇過這種情況。台灣部分店家會在紅布條或廣告布條下方綁上裝水的寶特瓶，主要是利用水瓶的重量向下拉住布條，減少布條受到風力影響而捲起、飄動或打結，讓布條維持平整。此外，傳統市場部分攤販也會在攤位附近懸掛裝水的透明寶特瓶，認為可以利用陽光折射驅趕蚊蠅。不過，這種方法的驅蟲效果缺乏充分科學證據支持，不能視為可靠的防蟲方式。事實上，裝水的透明容器若在特定形狀、光照角度及環境條件下形成聚光，也可能將太陽光集中在局部區域，造成可燃物升溫，存在潛在火災風險。日本過去曾有冷氣室外機附近發生火災的案例，經過相關調查發現，認定起火的罪魁禍首正是放置在室外機旁、用來驅蟲的裝水寶特瓶。民眾若在戶外放置裝水的透明瓶罐，應避免讓陽光經由瓶身聚焦至塑膠外殼、紙張或其他易燃物上，也不宜將瓶罐放在可能形成聚光的位置，以降低潛在風險。