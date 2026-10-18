女星郭靜純昨（17）日突然發文自爆，與電視製作人王信貴已經結束夫妻關係，今天她進一步說明，與王先生3年前簽下離婚協議書，並同意不拿取任何贍養費，「我可以自己養孩子！儘管內心充滿恐慌與無助...」
3年前和前夫離婚 郭靜純：我同意沒贍養費
稍早，郭靜純在臉書發文，透露自己在3年前結束長達17年的婚姻，「我同意沒有贍養費、我可以自己養孩子！儘管內心充滿恐慌與無助...但我有孩子們的陪伴與支持，就像吃了無敵星星可以一直往前衝！」並表示雖然與前夫已經分開，但對方終究是一雙兒女的父親，「他還是很愛孩子關心他們」。
郭靜純說，主持長壽命理節目《命運好好玩》這麼多年，看盡人生百態、各種離婚態樣，聽多了好像也幫自己內心做好準備，「遇到了就面對它處理它，到我這個年紀能夠冷靜理性平和結束婚姻，我已經很幸運」，對於現在還陷在離不開婚姻裡而痛苦的人，她只能勸：「不下決定就不能改變，斷、捨、離才會看到撥雲見日後燦爛的陽光...」
此外，郭靜純引用作家許常德所說「離成了是喜事，老天自有安排」這一句話，「真的是這樣，生活的軌跡會出現不一樣的風景，會發現整個人的心變輕盈了（體重不一定）女人啊～請相信自己，給自己一次勇敢的機會，最終妳一定會謝謝自己」。
郭靜純情史宛如八點檔 愛上富商卻衰當小三
郭靜純的情路不順，早年和香港導演麥當傑交往，最終不敵遠距離分手，也曾經和富商高青山交往3個月，才發現對方早有家室，她快刀斬亂麻結束感情，後來甚至與男方捲入槍擊案、被包養和墮胎傳聞，所幸最終都還女方清白，怎料，2006年嫁給電視製作人王信貴以為遇上真愛，兩人結婚多年還與一雙兒女定居加拿大，如今郭靜純宣告這段婚姻已經結束，讓外界唏噓不已。
資料來源：郭靜純臉書
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稍早，郭靜純在臉書發文，透露自己在3年前結束長達17年的婚姻，「我同意沒有贍養費、我可以自己養孩子！儘管內心充滿恐慌與無助...但我有孩子們的陪伴與支持，就像吃了無敵星星可以一直往前衝！」並表示雖然與前夫已經分開，但對方終究是一雙兒女的父親，「他還是很愛孩子關心他們」。
郭靜純說，主持長壽命理節目《命運好好玩》這麼多年，看盡人生百態、各種離婚態樣，聽多了好像也幫自己內心做好準備，「遇到了就面對它處理它，到我這個年紀能夠冷靜理性平和結束婚姻，我已經很幸運」，對於現在還陷在離不開婚姻裡而痛苦的人，她只能勸：「不下決定就不能改變，斷、捨、離才會看到撥雲見日後燦爛的陽光...」
此外，郭靜純引用作家許常德所說「離成了是喜事，老天自有安排」這一句話，「真的是這樣，生活的軌跡會出現不一樣的風景，會發現整個人的心變輕盈了（體重不一定）女人啊～請相信自己，給自己一次勇敢的機會，最終妳一定會謝謝自己」。
郭靜純情史宛如八點檔 愛上富商卻衰當小三
郭靜純的情路不順，早年和香港導演麥當傑交往，最終不敵遠距離分手，也曾經和富商高青山交往3個月，才發現對方早有家室，她快刀斬亂麻結束感情，後來甚至與男方捲入槍擊案、被包養和墮胎傳聞，所幸最終都還女方清白，怎料，2006年嫁給電視製作人王信貴以為遇上真愛，兩人結婚多年還與一雙兒女定居加拿大，如今郭靜純宣告這段婚姻已經結束，讓外界唏噓不已。