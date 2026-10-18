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▲歐洲模式系集預測顯示，薔琵颱風路徑可能以較為西偏南的方向往台灣東南部靠近。（圖／smca.fun）

▲薔琵颱風Google WN3C AI路徑預測。（圖／翻攝自Yandoos）

強烈颱風薔琵持續朝向偏西移動，各國路徑預測由原先形成之初轉向日本，逐漸往台灣方向調整，目前仍存在2條路線分析，AI調整模式普遍預測往台灣北部或東北部外海靠近，傳統物理模式則對台灣威脅更大。根據日本氣象廳18日下午18時最新預報資料顯示，薔琵颱風中心位置在北緯13.1度，東經141.9度，持續向西方向前進，時速為每小時20公里；中心附近的最大風速50m/s (95kt)；最大瞬間風速 70m/s (135kt)。目前美國GFS歐洲數值模式（ECMWF），比起歐洲AI模式和Google WN3C AI模式呈現明顯分歧，傳統模式較為偏南，部分系集路徑預報更有直登台灣可能性。另一方面，Google WN3C與歐洲AIFS預報路徑則顯示，薔琵颱風將在靠近台灣時以西北方向前進，接近台灣東北方近海後有轉向趨勢。對於薔琵颱風路徑預測出現分歧，日本氣象預報士杉江勇次指出，預估薔琵颱風因受到日本以南異常增強的太平洋高壓阻擋，將持續向西前進。雖然最初預測即顯示該太平洋高壓有增強趨勢，但根據最新預報，其增強程度以 10 月下旬而言實屬罕見。從預測系集圖（包含約 50 種路徑模擬計算）來看，最初的模擬中，雖然轉向點有所差異，但多數計算顯示颱風會在日本以南海面由西轉北，並朝向日本列島北上。然而，隨著太平洋高壓逐日預測增強，昨晚的最新計算結果顯示，除極少數例外，幾乎所有模式均已修正為朝中國方向前進。在最初的預測中，僅有極少數的模式預估會走此路徑。台灣天氣風險公司資深顧問吳聖宇則指出，昨天到今天持續觀察預報模式的調整狀況，由過去24~48小時的預報看起來，21日經過長江以北向東移動的西風短波槽往南伸展的幅度逐漸變小，雖然還是會造成太平洋高壓在東海到琉球一帶出現弱點，但這個弱點似乎沒有之前來得明顯，這也讓薔琵颱風在21~23日的預報速度有放慢，但卻沒有太明顯的北轉分量出現，就這麼一路往台灣東部海面靠近過來，至23日上午8時已經來到台灣以東，暴風半徑也碰到外海100公里的海警發布線。吳聖宇指出，再來23~24日的重點可能有兩種情境，一種是薔琵颱風仍然順利經過高壓弱點後逐漸北轉，到台灣東北部近海後再往東北方向偏轉出去。另一種是短波槽後西風高壓脊東移，造成太平洋高壓又再度增強，高壓弱點逐漸消失，迫使薔琵颱風的偏北分量稍微增加後又往西偏折，趨向台灣陸地而來。由目前的預報趨勢來看，似乎有逐漸傾向後者的趨勢，但因為時間還有5天以上，還未能完全確定。最後，吳聖宇強調，不過不管是哪一種情境，薔琵颱風看起來在週五之後都會離台灣非常接近，對於23~25日之間的天氣影響可能難以避免，剛好適逢連續假期，提醒大家務必要保留行程安排的彈性調整空間，並且密切注意接下來這1~2天的預報變化情況。