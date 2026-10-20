9月最新機車銷售排行榜來了！結束農曆民俗月之後，機車市場銷量回穩，總掛牌數突破7萬輛，多數品牌銷售成績皆有顯著提升，然而值得注意的是，往往大家想到光陽機車就會想到大地名流、新豪邁125、GP125這些車，但光陽車款也開始世代交替，本月出現2款車輛新入榜，分別為K1E 125以及Laddi 115雙雙擠進前十名，尤其8月下旬才剛上市的K1E 125在9月開出漂亮成績，不僅讓光陽機車9月市佔率上升，賣出的車輛數也是今年度第2高。
9月機車銷售大回溫賣破7萬輛！三陽機車持續稱霸市場
根據《U-Car》報導，隨著民俗月過去，機車市場銷售9月出現明顯的回溫，總掛牌數為70189輛，也是今年度繼3月、7月後，第3次單月掛牌數突破7萬輛，多數品牌的銷售量也有明顯的提升。
在品牌市佔率來看，整體的排序都沒有太大的變化，三陽機車依舊是冠軍，月銷量32161輛，市佔率45.8%；第二名光陽機車，月銷量17639輛，市佔率25.1%；季軍為山葉機車，月銷量12715輛，市佔率18.1%；第四名以及第五名分別為「Gogoro（2964輛/市佔率4.2%）」、「台鈴Suzuki/eReady（1912輛/市佔率2.7%）」。
熱銷車款三陽雙迪無法撼動！光陽舊車開始世代交替
在熱銷車款方面，光陽的雙迪爵系列仍然稱霸冠亞軍寶座，兩台車一共為機車總市場貢獻12121輛的銷售，國民神車的地位無可撼動，季軍為山葉Jog125，月銷量4649台也表現不錯。至於第四名至第十名依序為「三陽Jet SL+158（4390輛）」、「光陽新K1 150特仕版（4191輛）」、「三陽Woo 115（2415輛）」、「三陽 CLBCU（2237輛）」、「山葉勁戰七代（1874輛）」、「光陽K1E 125（1716輛）」、「光陽Laddi 115（1632輛）」。
值得注意的是，光陽過去的熱銷車款也正在世代交替，不僅在8月下旬發表的K1E 125在9月完整銷售月後首度進入排行榜，今年4月推出的Laddi 115隨著口碑累積，也來搶女用機車市場，同樣成功殺進前十名榜單中，讓光陽機車的市佔率向上提升，單月賣破17000輛，也是光陽今年第二高的單月數字，昔日常常看到的大地名流、新豪邁125、GP125等車款，也逐漸交棒給新K1特仕版、K1E 125、Laddi 115，成為光陽機車最新車款代名詞。
機車不騎GP125、大地名流了！光陽K1E 125效能、最新評價曝光
然而光陽這台全新的K1E 125是在8月下旬時推出的車款，定位本來就是主打便宜國民車市場，現在官網活動結合光陽購物金、汰舊換新等補助後，最低價只要48500元起。引擎採用124.6c.c空冷2V引擎，油耗表現優秀，具備60.2km/L為能源效率一級的機車，後車廂有37.4L搭配Type-A QC3.0充電孔等，外觀不僅好看線條俐落，價格也是非常親民。
最新熱騰騰的車主評價表示「好車一台，Jog125可以賣那麼好就是因為貼近生活，K1E 125也是非常不錯」、「抓地更強騎起來更穩，我們家補助扣完5000初頭購入，家人都說好騎」、「真的好騎，便宜的國民車，很適合通勤買菜！」、「這台應該之後會賣得不錯，空間大又好騎，很省油」、「終於有新的125可以選了，換給爸爸騎他很喜歡，把家裡的GP125給汰換了」。
資料來源：《U-Car》、光陽機車官網
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根據《U-Car》報導，隨著民俗月過去，機車市場銷售9月出現明顯的回溫，總掛牌數為70189輛，也是今年度繼3月、7月後，第3次單月掛牌數突破7萬輛，多數品牌的銷售量也有明顯的提升。
在品牌市佔率來看，整體的排序都沒有太大的變化，三陽機車依舊是冠軍，月銷量32161輛，市佔率45.8%；第二名光陽機車，月銷量17639輛，市佔率25.1%；季軍為山葉機車，月銷量12715輛，市佔率18.1%；第四名以及第五名分別為「Gogoro（2964輛/市佔率4.2%）」、「台鈴Suzuki/eReady（1912輛/市佔率2.7%）」。
在熱銷車款方面，光陽的雙迪爵系列仍然稱霸冠亞軍寶座，兩台車一共為機車總市場貢獻12121輛的銷售，國民神車的地位無可撼動，季軍為山葉Jog125，月銷量4649台也表現不錯。至於第四名至第十名依序為「三陽Jet SL+158（4390輛）」、「光陽新K1 150特仕版（4191輛）」、「三陽Woo 115（2415輛）」、「三陽 CLBCU（2237輛）」、「山葉勁戰七代（1874輛）」、「光陽K1E 125（1716輛）」、「光陽Laddi 115（1632輛）」。
值得注意的是，光陽過去的熱銷車款也正在世代交替，不僅在8月下旬發表的K1E 125在9月完整銷售月後首度進入排行榜，今年4月推出的Laddi 115隨著口碑累積，也來搶女用機車市場，同樣成功殺進前十名榜單中，讓光陽機車的市佔率向上提升，單月賣破17000輛，也是光陽今年第二高的單月數字，昔日常常看到的大地名流、新豪邁125、GP125等車款，也逐漸交棒給新K1特仕版、K1E 125、Laddi 115，成為光陽機車最新車款代名詞。
然而光陽這台全新的K1E 125是在8月下旬時推出的車款，定位本來就是主打便宜國民車市場，現在官網活動結合光陽購物金、汰舊換新等補助後，最低價只要48500元起。引擎採用124.6c.c空冷2V引擎，油耗表現優秀，具備60.2km/L為能源效率一級的機車，後車廂有37.4L搭配Type-A QC3.0充電孔等，外觀不僅好看線條俐落，價格也是非常親民。