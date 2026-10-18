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▲高雄市政府勞工局舉辦博訓薪動力身心障礙者職訓成果展，期學員迎向未來挑戰。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興致詞。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲高雄市政府勞工局局長江健興頒獎表揚優秀學員，以資鼓勵。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心17日下午，在高雄展覽館，舉辦博訓薪動力身心障礙者職訓成果展，期學員迎向未來挑戰。高雄市政府勞工局博愛職業技能訓練中心博訓薪動力身心障礙者職訓成果展，是由高雄市政府勞工局局長江健興與博愛職業技能訓練中心主任徐雅瑩共同主持，有高雄市各工會與社福團體及學者專家，以及職訓學員與會，並共同以「翻轉人生開啟職涯薪動力」的焦點儀式，為此一活動揭開序幕。博訓薪動力身心障礙者職訓成果展活動，首先由勞工局博愛職業技能訓練中心團隊化身成充滿能量的超人，以「超人精神」帶來「博訓天團show」精彩演出，傳遞出陪伴學員克服困難、勇敢迎向職場挑戰的信念，各職訓班的教學團隊與學員，透過「十八班武藝」走秀與「創意競攤比賽」，提供免費DIY、互動體驗，自信的向與會民眾展示訓練成果。高雄市政府勞工局局長江健興表示，勞工局博愛職業技能訓練中心今(115)年度身心障礙者職訓班共計有213位學員順利結訓，在活動現場並頒發優秀學員獎，以及表揚去(114)年度績優委訓單位的社團法人視障關懷發展協會及義守大學。江健興勉勵學員，結訓是邁向職場的新起點，期盼大家能帶著所學，自信前行迎向挑戰，也要感謝職訓師、輔導老師、委訓單位與合作企業及博訓中心同仁，攜手陪伴身心障礙朋友「定方向、學技術、找頭路及打造友善溫暖的就業環境」，勞工局也將秉持超人的精神，持續來協助更多的身心障礙朋友接軌就業市場，並預告明(116)年將首開「裝潢水電助理員班」、「無障礙職業駕駛班」與「居家身障者遠端科技自立與接案技能班」等職訓課程，歡迎有就業或技能提升需求的身心障礙者踴躍報名參訓。