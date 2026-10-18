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▲全新專輯《拼一個浪漫》耗時2年製作，PIZZALI （如圖）把對親情、愛情的深刻體悟化為寫歌靈感。（圖／龍大謝音樂提供）

饒舌歌手PIZZALI 於10/13搶先線上發行全新專輯《拼一個浪漫》，相隔兩年再發片，以「愛」為名創作。他與刺青師女友 Gemma 交往6年，這張專輯也是獻給女友最浪漫的情書，提前向對方「求婚」；PIZZALI先前放話要在 30 歲前娶女友回家，大方透露兩人目前已同居3個月，預計2年後實現承諾，「我這個人講話算話！我覺得願意為一個人許下一個承諾，然後一起朝那個承諾前進，本身就是一件很浪漫的事。」全新專輯《拼一個浪漫》耗時2年製作，PIZZALI 把對親情、愛情的深刻體悟化為寫歌靈感，與刺青師女友 Gemma 交往6年的他，在專輯裡打造「戀愛四部曲」〈做我的初戀〉、〈拼一個浪漫〉、〈每天情人節〉、〈愛情長跑〉皆以兩人的愛情故事為靈感，將彼此從初戀一路走到現在的甜蜜日常寫進歌裡，成了獻給女友最浪漫的音樂情書。PIZZALI 除了藉著作品感謝女友當她的最強後盾，有著浪漫個性的他，甚至特別放了一首名為〈浪漫宣誓〉的彩蛋語音，歌詞中一句「六年啦、七年啦、八年之後我就要把她娶回家啦！」充滿霸氣又深情的告白，也等於藉著專輯提前向女友求婚。先前 PIZZALI 放話要在 30 歲前把女友娶回家，他透露這個計畫正進入「蓄勢待發」的階段，還大方表示兩人目前已同居3個月，朝著結婚這個方向努力中。PIZZALI 預計兩年後把女友娶回家，笑說：「我這個人講話算話！我覺得願意為一個人許下一個承諾，然後一起朝那個承諾前進，本身就是一件很浪漫的事，我也很期待那一天真的到來，等到八年的承諾到了，大家應該就會收到好消息了！」PIZZALI 不僅與女友的愛情長跑即將開花結果，為了感謝眾多歌迷的支持，他也宣布《拼一個浪漫》實體專輯在 11/6 發行後將舉辦專輯簽名會，此次實體專輯從外包裝到內容都「料好實在」來回饋歌迷。