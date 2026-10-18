美國職棒大聯盟（MLB）美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）戰況陷入白熱化，坦帕灣光芒隊與克里夫蘭守護者隊在前4戰戰成2：2平手。關鍵的第5戰將於台灣時間10月19日（周一）清晨5點在克里夫蘭進步球場（Progressive Field）點燃戰火，這場至關重要的「天王山之戰」將上演2026年明星賽強投對決，由光芒隊王牌右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）迎戰守護者隊新人王大熱門左投梅西克（Parker Messick）。
歷史數據挺搶先聽牌者 兩隊王牌強投關鍵交鋒
在美聯冠軍系列賽歷史上，能在2：2平手僵局下贏得第5戰取得3：2領先的球隊，高達66.7%最終能順利晉級世界大賽。光芒總教練凱許（Kevin Cash）強調：「這是一場巨大的關鍵戰，在季後賽中所有關鍵安打、重要判斷與精彩守備都會被放大檢視，尤其兩隊實力相當，單一回合的發揮就能決定整個系列賽的走向。」
光芒隊此役推出季後賽防禦率僅1.29的強投拉斯穆森掛帥。他在首戰先發6局飆出7次三振失2分，例行賽對守護者更有防禦率1.50的壓制力。拉斯穆森受訪時對守護者打線展現高度警戒：「面對這樣的打線非常耗費精力，他們的擊球掌握能力是頂級的，只要有人上壘就能發動速度戰，整條打線每一棒都極具纏鬥力。」
守護者隊原先預計等戰線回到坦帕灣才讓梅西克先發，但因週五雨勢延賽加上第4戰燃燒了6名後援投手，總教練沃特（Stephen Vogt）決定提前壓上這位本季投了生涯新高198局的超級菜鳥。梅西克生涯對戰光芒5場先發共31.1局僅失3分自責分，對戰防禦率低到只有0.86，他自信表示：「雖然投球局數遠超生涯新高，但我身體感覺棒極了，球隊對我有信心，這是一份不可思議的祝福。」
美聯冠軍賽G5賽程與先發投手對決
美聯冠軍賽G5兩隊預測先發打線表
2026 MLB季後賽可以去哪裡看？
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在美聯冠軍系列賽歷史上，能在2：2平手僵局下贏得第5戰取得3：2領先的球隊，高達66.7%最終能順利晉級世界大賽。光芒總教練凱許（Kevin Cash）強調：「這是一場巨大的關鍵戰，在季後賽中所有關鍵安打、重要判斷與精彩守備都會被放大檢視，尤其兩隊實力相當，單一回合的發揮就能決定整個系列賽的走向。」
光芒隊此役推出季後賽防禦率僅1.29的強投拉斯穆森掛帥。他在首戰先發6局飆出7次三振失2分，例行賽對守護者更有防禦率1.50的壓制力。拉斯穆森受訪時對守護者打線展現高度警戒：「面對這樣的打線非常耗費精力，他們的擊球掌握能力是頂級的，只要有人上壘就能發動速度戰，整條打線每一棒都極具纏鬥力。」
守護者隊原先預計等戰線回到坦帕灣才讓梅西克先發，但因週五雨勢延賽加上第4戰燃燒了6名後援投手，總教練沃特（Stephen Vogt）決定提前壓上這位本季投了生涯新高198局的超級菜鳥。梅西克生涯對戰光芒5場先發共31.1局僅失3分自責分，對戰防禦率低到只有0.86，他自信表示：「雖然投球局數遠超生涯新高，但我身體感覺棒極了，球隊對我有信心，這是一份不可思議的祝福。」
美聯冠軍賽G5賽程與先發投手對決
|賽事階段
|比賽時間（台灣時間）
|對戰組合
|先發投手戰力對決
|轉播單位
|國際盤口預測
|
ALCS G5
（系列賽2：2平手）
|
2026年10月19日（周一）
上午05:00
|
坦帕灣光芒隊
@
克里夫蘭守護者隊
|
拉斯穆森（Drew Rasmussen，右投）
例行賽：16勝5敗，ERA 2.67
季後賽：1勝0敗，ERA 1.29
梅西克（Parker Messick，左投）
例行賽：12勝9敗，ERA 2.56
季後賽：0勝2敗，ERA 3.09
|
TBS
truTV
|
光芒 -136
大小分：6.5
|棒次
|坦帕灣光芒隊 預測先發陣容
|克里夫蘭守護者隊 預測先發陣容
|第1棒
|狄亞茲（Yandy Diaz，指定打擊）
|關（Steven Kwan，左外野手）
|第2棒
|阿蘭達（Jonathan Aranda，一壘手）
|拉米瑞茲（Jose Ramirez，三壘手）
|第3棒
|辛普森（Chandler Simpson，左外野手）
|德勞特（Chase DeLauter，右外野手）
|第4棒
|卡米內洛（Junior Caminero，三壘手）
|阿戴爾（Jo Adell，指定打擊）
|第5棒
|威廉森（Ben Williamson，捕手 / 代打）
|羅（Nathaniel Lowe，一壘手）
|第6棒
|穆林斯（Cedric Mullins，中外野手）
|巴札納（Travis Bazzana，二壘手）
|第7棒
|小梅薩（Victor Mesa Jr.，右外野手）
|貝利（Patrick Bailey，捕手）
|第8棒
|帕拉西歐斯（Richie Palacios，二壘手）
|馬丁尼茲（Angel Martinez，中外野手）
|第9棒
|沃爾斯（Taylor Walls，游擊手）
|羅奇歐（Brayan Rocchio，游擊手）
📍緯來體育台：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。
📍愛爾達電視（ELTA TV）：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。
📍Hami Video／ELTA.tv：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。
📍MLB.TV：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。