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▲美國職棒大聯盟（MLB）2026年分區冠軍賽，國聯由洛杉磯道奇對決密爾瓦基釀酒人，美聯由坦帕灣光芒對克里夫蘭守護者。（圖／取自MLB X）

美聯冠軍賽G5賽程與先發投手對決

賽事階段 比賽時間（台灣時間） 對戰組合 先發投手戰力對決 轉播單位 國際盤口預測 ALCS G5 （系列賽2：2平手） 2026年10月19日（周一） 上午05:00 坦帕灣光芒隊 @ 克里夫蘭守護者隊 拉斯穆森（Drew Rasmussen，右投） 例行賽：16勝5敗，ERA 2.67 季後賽：1勝0敗，ERA 1.29 梅西克（Parker Messick，左投） 例行賽：12勝9敗，ERA 2.56 季後賽：0勝2敗，ERA 3.09 TBS truTV 光芒 -136 大小分：6.5



美聯冠軍賽G5兩隊預測先發打線表

棒次 坦帕灣光芒隊 預測先發陣容 克里夫蘭守護者隊 預測先發陣容 第1棒 狄亞茲（Yandy Diaz，指定打擊） 關（Steven Kwan，左外野手） 第2棒 阿蘭達（Jonathan Aranda，一壘手） 拉米瑞茲（Jose Ramirez，三壘手） 第3棒 辛普森（Chandler Simpson，左外野手） 德勞特（Chase DeLauter，右外野手） 第4棒 卡米內洛（Junior Caminero，三壘手） 阿戴爾（Jo Adell，指定打擊） 第5棒 威廉森（Ben Williamson，捕手 / 代打） 羅（Nathaniel Lowe，一壘手） 第6棒 穆林斯（Cedric Mullins，中外野手） 巴札納（Travis Bazzana，二壘手） 第7棒 小梅薩（Victor Mesa Jr.，右外野手） 貝利（Patrick Bailey，捕手） 第8棒 帕拉西歐斯（Richie Palacios，二壘手） 馬丁尼茲（Angel Martinez，中外野手） 第9棒 沃爾斯（Taylor Walls，游擊手） 羅奇歐（Brayan Rocchio，游擊手）

2026 MLB季後賽可以去哪裡看？

美國職棒大聯盟（MLB）美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）戰況陷入白熱化，坦帕灣光芒隊與克里夫蘭守護者隊在前4戰戰成2：2平手。關鍵的第5戰將於台灣時間10月19日（周一）清晨5點在克里夫蘭進步球場（Progressive Field）點燃戰火，這場至關重要的「天王山之戰」將上演2026年明星賽強投對決，由光芒隊王牌右投拉斯穆森（Drew Rasmussen）迎戰守護者隊新人王大熱門左投梅西克（Parker Messick）。在美聯冠軍系列賽歷史上，能在2：2平手僵局下贏得第5戰取得3：2領先的球隊，高達66.7%最終能順利晉級世界大賽。光芒總教練凱許（Kevin Cash）強調：「這是一場巨大的關鍵戰，在季後賽中所有關鍵安打、重要判斷與精彩守備都會被放大檢視，尤其兩隊實力相當，單一回合的發揮就能決定整個系列賽的走向。」光芒隊此役推出季後賽防禦率僅1.29的強投拉斯穆森掛帥。他在首戰先發6局飆出7次三振失2分，例行賽對守護者更有防禦率1.50的壓制力。拉斯穆森受訪時對守護者打線展現高度警戒：「面對這樣的打線非常耗費精力，他們的擊球掌握能力是頂級的，只要有人上壘就能發動速度戰，整條打線每一棒都極具纏鬥力。」守護者隊原先預計等戰線回到坦帕灣才讓梅西克先發，但因週五雨勢延賽加上第4戰燃燒了6名後援投手，總教練沃特（Stephen Vogt）決定提前壓上這位本季投了生涯新高198局的超級菜鳥。梅西克生涯對戰光芒5場先發共31.1局僅失3分自責分，對戰防禦率低到只有0.86，他自信表示：「雖然投球局數遠超生涯新高，但我身體感覺棒極了，球隊對我有信心，這是一份不可思議的祝福。」：提供MLB季後賽部分場次轉播與中文講評。：可透過中華電信MOD收看季後賽相關賽事。：可使用手機、平板與電腦收看相關轉播。：依所在地區季後賽轉播權規範提供賽事。