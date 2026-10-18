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中職台灣大賽第2戰今（18）日在台北大巨蛋進行，中信兄弟先發洋投菲力士5局下挨曾聖安逆轉3分砲，隨後又遭李凱威強襲球擊中左腿，投4.2局提前傷退，由蔡齊哲緊急接手。兄弟打線則直到5局上、系列賽第14局才拿到首分，險些追平去年自己寫下的第15局才得分、台灣大賽史上最晚開張紀錄；目前兄弟以1：3落後味全龍。菲力士前4局未失分，卻在兄弟剛取得領先後，於5局下遭遇亂流。曾聖安一棒將比分翻轉後，李凱威再擊出投手前強襲球，直接打中菲力士左腿。菲力士仍將球傳往一壘，完成該局第2個出局數，但隨後因傷無法續投，兄弟被迫提前啟動牛棚，換上蔡齊哲接手，詳細傷勢仍待球團進一步說明。菲力士本場用71球，其中40顆好球，被敲4支安打，包括1發全壘打，另有3次四壞球、3次三振，留下4.2局失3分、2分自責分的成績。味全5局下攻勢從陳子豪開始，他擊出一壘方向滾地球，因兄弟一壘手接球失誤上壘。菲力士雖三振張祐銘，接著仍被蔣少宏敲出中外野安打，形成一出局一、二壘有人。輪到第9棒曾聖安，他將球轟向右外野，形成3分全壘打，一棒送回陳子豪、蔣少宏，也將味全原本0：1落後的局面，翻轉為3：1領先。菲力士隨後面對李凱威時再遭強襲球擊傷，讓兄弟單局接連遭遇打擊。兄弟首戰遭味全以3：0完封，此役前4局又未能突破梅賽鍶封鎖，直到5局上才靠高宇杰、宋晟睿接連敲安，加上曾聖安守備失誤，攻占二、三壘。張仁瑋隨後以滾地球送回分數，幫助兄弟在本屆台灣大賽第14局終於拿到第1分，取得1：0領先。然而，這份領先在下個半局就被曾聖安的3分砲打破，加上菲力士提前傷退，兄弟接下來得仰賴牛棚穩住戰局，等待打線追分。