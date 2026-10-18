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▲曾聖安5局下轟出逆轉3分全壘打，包辦味全此役全部打點，助隊取得2連勝，歷史奪冠機率飆升至89.5％。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.10.18）

中信兄弟爭冠之路拉警報！台灣大賽G2今（18）日在台北大巨蛋登場，兄弟雖在5局上終結連續13局得分荒，下半局卻遭曾聖安轟出逆轉3分砲，先發洋投菲力士（Felix Pena）隨後又遭強襲球擊中左腳傷退，兄弟打者面對味全鐵牛棚束手無策，終場中信兄弟以1：3不敵味全龍，系列賽陷入0勝2敗。依聯盟歷史統計，過往19次處於相同劣勢的球隊，僅2次逆轉奪冠，機率僅10.5％。兄弟首戰以0：3遭完封，G2面對味全先發左投梅賽鍶（Cristopher Mercedes），前4局仍未得分。雖然陳俊秀1局上就敲出安打，王威晨4局上也在兩出局後敲安，加上詹子賢選到保送，仍未能突破封鎖。直到5局上，江坤宇滾地球出局後，高宇杰敲出安打，宋晟睿再掃出右外野二壘安打，形成一出局二、三壘有人。張仁瑋隨後以二壘方向滾地球送回1分，幫助兄弟取得1：0領先。這1分也終結兄弟本屆台灣大賽連續13局未得分窘境，避免追平隊史在2020年、2025年出現的連15局掛蛋紀錄，卻成為黃衫軍此役唯一得分。兄弟領先僅維持半局，味全5局下隨即反攻。陳子豪先靠一壘手陳俊秀失誤上壘，接著成功盜上二壘；張祐銘遭三振後，蔣少宏敲安延續攻勢，迫使兄弟喊出暫停。先前在右外野出現守備瑕疵的曾聖安，這次用球棒將功折罪。他面對菲力士，在1好3壞球數下轟出3分全壘打，一棒將比分逆轉為3：1，讓現場龍迷歡聲雷動，也成為決定勝負的關鍵人物。被曾聖安敲出逆轉3分砲後，兄弟又面臨傷兵打擊。李凱威擊出投手強襲球，直接打中菲力士左腳，他忍痛完成守備、抓下出局數後，隨即痛苦倒地，防護員緊急進場查看傷勢。經過處理，菲力士仍無法繼續投球，最終在工作人員攙扶下退場，兄弟緊急換上蔡齊哲接替。菲力士前4局力保不失，卻在第5局先挨逆轉砲、再因傷提前退場，後續傷勢也牽動黃衫軍投手調度。6局上，陳俊秀掃出二壘安打，在無人出局得點圈機會，王威晨先是揮棒落空三振出局，下一棒詹子賢左外野深遠飛球被接殺，黃韋盛游擊滾地球刺殺，兄弟無功而返。9局上，龍隊終結者林凱威登板，詹子賢、岳東華先後擊出飛球出局，最後曾頌恩擊出右外野飛球遭到接殺，味全守住2分之差，在台灣大賽取得2連勝。兄弟最終未能追回分數，連兩場敗給味全，系列賽陷入0勝2敗。依聯盟G2賽前歷史資料，台灣大賽取得2勝0敗的球隊，19次有17次最終奪冠，機率高達89.5％；落後球隊則僅2次逆轉封王，機率約10.5％。兄弟過去曾在2009年、2014年台灣大賽陷入0勝2敗，兩次都未能翻盤；味全隊史唯一一次取得2勝0敗領先是在1999年，當年順利奪冠。如今龍隊距離總冠軍只差2勝，兄弟則必須在剩餘最多5場比賽拿下4勝，才能完成逆襲。