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▲張秀卿（右）2014年與王國贊（左）再婚後，經常公開放閃，兩人日前才在慶功記者會上熱吻，怎料她卻突然公開離婚消息。（圖／名人演藝事業提供）

台語歌手張秀卿有兩段婚姻，2014年與王國贊再婚，近日卻發文證實已於3年前離婚，並且替對方背債3400萬，嘆：「沒想到我的善心，最後竟讓我變成最大的苦主。」人財兩失引發眾人關心。而張秀卿首任丈夫林宏銘今（18）日針對此事低調回應：「她很勇敢面對，我有透過女兒去關心她，知道她現在很安全。」張秀卿2014年與王國贊再婚後，經常公開放閃，兩人日前才在慶功記者會上熱吻，怎料她卻突然公開離婚消息，且已於三年前辦理離婚手續。張秀卿透露離婚後兩人仍住在同個屋簷下，維持室友關係，怎料王國贊卻爆出在外欠下巨債，張秀卿則強調自己也是受害者，「在今年9月我幫忙他，以我的名義向銀行貸款2800萬元，另外我還借他現金600萬元，總計3400萬元整，沒想到我的善心，最後竟讓我變成最大的苦主！」張秀卿二度離婚，首任丈夫林宏銘今日針對此事低調回應：「她很勇敢面對，我有透過女兒去關心她，知道她現在很安全。」事實上，張秀卿與林宏銘因個性與生活習慣不同於2007年宣布離婚，但雙方並未交惡，甚至林宏銘的現任女友也恰巧也叫「林秀卿」，透露：「她們還會聚在一起打牌，兩人交情比我還好。」林宏銘曾創下《五燈獎》五度五關佳績，並且擁有31年警界資歷，被稱作「警察歌手」，近日他為了完成88歲父親心中最大的心願，因此站出來為地方服務、參選墾丁里里長，希望憑藉自身豐沛的人脈，為墾丁注入新活力，打擊詐騙、重振觀光榮景。