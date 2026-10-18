強烈颱風薔琵持續朝西偏西方向移動，目前正進行第一次眼牆置換，過去6小時強度略為減弱，風眼也一度消失。不過，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，眼牆置換期間出現短暫減弱屬於正常現象，預期薔琵後續仍有機會重新增強，明（19）日可能迎來第一波強度巔峰，甚至挑戰今年西北太平洋颱風的最強強度紀錄。同時在Google AI預測路徑最新一報中，認為薔琵後續路徑北轉機會又變高了。
薔琵進行眼牆置換！風眼中午過後一度消失
薔琵於昨（17）日晚間8時增強為今年第9個強烈颱風，近中心最大風速達每秒53公尺。「觀氣象看天氣」表示，過去24小時颱風結構出現較明顯變化，從衛星反演及綜合觀測資料可見，風眼在18日中午過後一度消失。
粉專分析，薔琵目前受到中層風切影響，預期相關影響在19日白天減弱；此外，關島雷達觀測到雙眼牆結構，顯示颱風可能正在進行第一次眼牆置換。因此，置換期間出現短暫減弱的情況並不罕見，後續仍須觀察結構重整後的強度變化。
眼牆置換後有望再增強！明迎第一波強度巔峰
粉專指出，氣象署預測薔琵完成此次眼牆置換後，強度仍有機會進一步增強，近中心最大風速可能達每秒60公尺，與今年西北太平洋最強颱風的強度相當，並可能在未來2至3天維持較強勢的狀態，接近台灣時才逐漸減弱。
不過，薔琵颱風能否刷新今年最強強度紀錄，仍須視後續實際觀測結果而定，不能僅憑單一預報數值提前定論。
路徑預報仍分歧！北轉機會又變高了
至於薔琵後續路徑，「觀氣象看天氣」表示，22日以後各預報模式的預測分歧仍大，過去2至3天不同模式持續在偏西與偏東、北轉等方向之間調整。
「觀氣象看天氣」提到，以Google DeepMind AI-WNV3系集預報為例，17日同一時段的預測中，颱風偏西行與北轉的比例約為7比3，但到了今（18）日最新一報，兩種情境的比例則反轉為3比7，顯示不同時次的預報結果變化相當明顯。
粉專指出，若進一步比較其他人工智慧及傳統物理模式，預測路徑從巴士海峽到宮古島海域都有可能，雖然各模式都顯示薔琵有接近台灣的機會，但實際會從哪個方向接近，目前仍難以確定，預報仍有待時間收斂。
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薔琵於昨（17）日晚間8時增強為今年第9個強烈颱風，近中心最大風速達每秒53公尺。「觀氣象看天氣」表示，過去24小時颱風結構出現較明顯變化，從衛星反演及綜合觀測資料可見，風眼在18日中午過後一度消失。
粉專分析，薔琵目前受到中層風切影響，預期相關影響在19日白天減弱；此外，關島雷達觀測到雙眼牆結構，顯示颱風可能正在進行第一次眼牆置換。因此，置換期間出現短暫減弱的情況並不罕見，後續仍須觀察結構重整後的強度變化。
粉專指出，氣象署預測薔琵完成此次眼牆置換後，強度仍有機會進一步增強，近中心最大風速可能達每秒60公尺，與今年西北太平洋最強颱風的強度相當，並可能在未來2至3天維持較強勢的狀態，接近台灣時才逐漸減弱。
不過，薔琵颱風能否刷新今年最強強度紀錄，仍須視後續實際觀測結果而定，不能僅憑單一預報數值提前定論。
至於薔琵後續路徑，「觀氣象看天氣」表示，22日以後各預報模式的預測分歧仍大，過去2至3天不同模式持續在偏西與偏東、北轉等方向之間調整。
「觀氣象看天氣」提到，以Google DeepMind AI-WNV3系集預報為例，17日同一時段的預測中，颱風偏西行與北轉的比例約為7比3，但到了今（18）日最新一報，兩種情境的比例則反轉為3比7，顯示不同時次的預報結果變化相當明顯。
粉專指出，若進一步比較其他人工智慧及傳統物理模式，預測路徑從巴士海峽到宮古島海域都有可能，雖然各模式都顯示薔琵有接近台灣的機會，但實際會從哪個方向接近，目前仍難以確定，預報仍有待時間收斂。