擔任愛爾達轉播嘉賓的統一獅總教練林岳平，就率先預言「曾聖安要來了！」結果後者上演道歉野球、一棒扛出逆轉三分砲，讓不少球迷大喊「根本神預言」

我是廣告 請繼續往下閱讀

林岳平金句連發好評不斷 預言曾聖安要開轟

曾聖安逆轉三分砲 上演「道歉野球」

「以我對智勝的了解，他應該是跟曾聖安說：『失誤丟分沒關係，你就用全壘打討回來。』」隨後，林岳平也最先發現曾聖安要上場，笑說，「曾聖安來了！」

林岳平分析投打過程：1好3壞差很多

2好2壞，投手還有操作空間，1好3壞只能往中間塞，結果跑到內角高球、變成曾聖安最會打的位置。

「餅總話不多，但發言就超有料」、「以為他來搞笑的，結果真的超猛」、「餅總有料」、「馬上實現欸，根本打給餅總看的」

▲統一獅總教練林岳平台灣大賽前2戰擔任愛爾達轉播嘉賓。（圖／記者朱永強攝影,2026.6.29）

味全龍與中信兄弟台灣大賽G2正面對決，第五局雙方打線都有發揮，兄弟靠著曾聖安上個半局發生接球失誤先馳得點，下個半局開打時，，林岳平隨後也分析原因，「1好3壞只能往中間塞，結果跑到內角高球、變成曾聖安最會打的位置。」統一獅總教練林岳平本次台灣大賽前2戰，都擔任愛爾達轉播嘉賓，幽默的他不僅金句連發，與主播李祐廷諸多互動都被放到社群、引發討論之外，過程中也以專業角度分享場上內外細節。第五局上，首度於台灣大賽登場的20歲左外野手曾聖安，接安打球時漏球失誤，讓兄弟打者多推進一個壘包，後續造成失分，曾聖安也懊惱地大吼。下場時畫面也帶到打擊教練林智勝與曾聖安溝通，此時林岳平就笑說，想不到下個半局，陳子豪失誤上壘、蔣少宏安打，此時剛好就輪到曾聖安，交手兄弟洋投菲力士，1好3壞情況下，一顆內角球扛出右外野大牆之外，味全龍瞬間3：1逆轉領先。林岳平回顧這次投打對決，認為全壘打球之前的好壞球判決很重要，「此外，林岳平針對此打席多次精闢分析，也受到球迷讚賞，包含「菲力士應該會用外角變速球對抗曾聖安。」、「這顆真的有機會（結果是全壘打）」等發言，最終都成功應證，