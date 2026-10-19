本周開工咖啡優惠活動快喝「星巴克買一送一」有星冰樂！大杯55元起，根據星巴克官網10月19日周一使用uniopen聯名卡，怎麼點比較便宜？幫大家算好飲料好友分享菜單、划算價格推薦。今攜手迪士尼推出小熊維尼Winnie the Pooh + STARBUCKS限定聯名系列，10月19日星禮程會員搶先購買，10月20日起全台開賣一覽。路易莎表示，門市現場、Uber Eat都有「買一送一」優惠。
星巴克：今「買一送一」有星冰樂！大杯55元起咖啡優惠
今天10月12日，周一開喝「星巴克買一送一」大杯55元起咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
星巴克怎麼點比較便宜？《NOWNEWS》算好活動優惠價格推薦：
◾️大杯「芒果火龍果檸檬星沁爽」55元（兩杯優惠價110元）
◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「烤夏威夷果燕麥那堤」92.5元（兩杯優惠價185元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克小熊維尼今10/19會員先買！裝扮娃娃、蜂蜜罐杯、手機吊繩
攜手今年原作問世100週年的迪士尼小熊維尼，推出Winnie the Pooh + STARBUCKS星巴克系列新品，12款周邊商品今10月19日星禮程會員搶先購買，10月20日起全台門市開賣。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦：
◾️立體蜂巢造型「小熊維尼馬克杯」850元：趣味還原小熊維尼「偷吃蜂蜜卡住」露出腳腳的場景，把最愛的「Hunny Pot」蜂蜜罐變成可愛杯子。
◾️「小熊維尼裝扮組」1800元：星巴克Bearista小熊變身小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳4大角色，不只一次擁有4款造型衣服還附上透明蜂蜜罐收納娃包。
◾️「小熊維尼手機掛繩」400元：採盲盒隨機提供。星巴克Bearista小熊化身4位可愛主角為主要造型。
官方推薦主打：
◾️「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」1150元：透明杯身搭配蜂蜜棒造型吸管
◾️「小熊維尼蜂蜜TOGO冷水杯」1000元：有蜂巢吸管套
◾️「小熊維尼旋轉TOGO冷水杯」1050元
◾️「小熊維尼矽膠套冷水壺」1300元
◾️「小熊維尼彈蓋不鏽鋼杯」1250元
◾️「小熊維尼不鏽鋼水壺」1250元
◾️「小熊維尼不鏽鋼TOGO冷水杯」1250元
◾️「小熊維尼造景磁鐵不鏽鋼杯」1700元
◾️大容量「小熊維尼造型收納袋」990元
路易莎：「買一送一」門市現場、Uber Eat都優惠！
即日起至10月31日，路易莎攜手Uber祭出雙重優惠：
◾️Uber Eats同品項買一送一（莊園美式 / 黑糖雪點奶茶 / 煙燻柚香燒肉磚壓套餐），指定熱門磚壓套餐「限時6折」，下單加碼再送 Uber 乘車金。
◾️到路易莎門市，現場加入Uber官方LINE，獨享「芒果綠茶買一送一」。
提醒大家，詳細活動規範以 Uber Eats App 及現場門市公告為準。
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今天10月12日，周一開喝「星巴克買一送一」大杯55元起咖啡優惠有星冰樂！活動期間即日起至12月31日，每周一使用uniopen聯名卡於星巴克實體門市，營業期間購買兩杯大杯（含）以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
星巴克怎麼點比較便宜？《NOWNEWS》算好活動優惠價格推薦：
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◾️大杯「美式咖啡」57.5元（兩杯優惠價115元）
◾️大杯「香草風味星冰樂」62.5元（兩杯優惠價125元）
◾️大杯「那堤」70元（兩杯優惠價140元）
◾️新品！大杯「烤夏威夷果燕麥那堤」92.5元（兩杯優惠價185元）
提醒大家，限使用中國信託uniopen聯名卡實體卡、感應式支付（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay）；交易金額須以uniopen聯名卡單筆全額支付（不含其他折抵金額或優惠券等折扣活動）方可符合活動資格；不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；優惠不併用。
星巴克小熊維尼今10/19會員先買！裝扮娃娃、蜂蜜罐杯、手機吊繩
攜手今年原作問世100週年的迪士尼小熊維尼，推出Winnie the Pooh + STARBUCKS星巴克系列新品，12款周邊商品今10月19日星禮程會員搶先購買，10月20日起全台門市開賣。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦：
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◾️「小熊維尼裝扮組」1800元：星巴克Bearista小熊變身小熊維尼、跳跳虎、小豬、屹耳4大角色，不只一次擁有4款造型衣服還附上透明蜂蜜罐收納娃包。
◾️「小熊維尼手機掛繩」400元：採盲盒隨機提供。星巴克Bearista小熊化身4位可愛主角為主要造型。
◾️「小熊維尼雙層玻璃TOGO冷水杯」1150元：透明杯身搭配蜂蜜棒造型吸管
◾️「小熊維尼蜂蜜TOGO冷水杯」1000元：有蜂巢吸管套
◾️「小熊維尼旋轉TOGO冷水杯」1050元
◾️「小熊維尼矽膠套冷水壺」1300元
◾️「小熊維尼彈蓋不鏽鋼杯」1250元
◾️「小熊維尼不鏽鋼水壺」1250元
◾️「小熊維尼不鏽鋼TOGO冷水杯」1250元
◾️「小熊維尼造景磁鐵不鏽鋼杯」1700元
◾️大容量「小熊維尼造型收納袋」990元
即日起至10月31日，路易莎攜手Uber祭出雙重優惠：
◾️Uber Eats同品項買一送一（莊園美式 / 黑糖雪點奶茶 / 煙燻柚香燒肉磚壓套餐），指定熱門磚壓套餐「限時6折」，下單加碼再送 Uber 乘車金。
◾️到路易莎門市，現場加入Uber官方LINE，獨享「芒果綠茶買一送一」。
提醒大家，詳細活動規範以 Uber Eats App 及現場門市公告為準。