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國道伸懶腰遭重罰+扣牌！車主嘆半年損失20萬

▲警方過去曾多次宣導，市面上常見的Level 2駕駛輔助系統，仍屬於輔助駕駛功能，並非完全自動駕駛。駕駛人仍須注意道路及車前狀況，並依車輛使用規範操作，不能因系統介入就放鬆警覺。（資料照片／記者許若茵攝）

駕駛人熱議罰則過重！警方提醒：駕駛輔助不等於自動駕駛

開車使用駕駛輔助系統，也不能因此放鬆警覺！一名特斯拉車主今年3月開車南下，行經國道3號龍潭路段時，疑似因雙手離開方向盤伸懶腰，被國道鏡頭拍下，後續遭依危險駕駛相關規定開罰1萬8000元，車牌還被吊扣半年，還得參加道路交通安全講習，車輛半年無法上路，讓他直呼「這個代價真的很痛」，也提醒其他駕駛人不要重蹈覆轍。該名陳姓特斯拉車主在Threads發文表示，自己在國道行駛開車時伸了個懶腰，卻因此被開罰1萬8000元，還須參加3小時道路交通安全講習，並面臨車牌吊扣半年的處分。他無奈表示，車輛在半年內無法正常上路，等於仍須負擔養車成本，卻不能開車使用，算下來至少花了20萬養一台不能開的車，讓他相當懊悔，也坦言已經記取教訓。車主也藉此提醒其他駕駛人，即使車輛配備駕駛輔助系統，也不要像自己一樣雙手同時離開方向盤，以免付出沉重代價。罰單曝光後，引發網友討論。部分人驚訝於罰則之重，也有人分享類似經驗，表示開車時若因擤鼻涕、拿東西或雙手舉高等動作，遭認定涉及危險駕駛，提出申訴也未必能撤銷處分，也有一部分駕駛認為，是否構成違規，仍須依實際行為、影像及相關法規認定，不能僅憑雙手短暫離開方向盤，就認定所有情況都必然構成危險駕駛。針對本次事件，國道警方表示，陳男駕駛的特斯拉駕駛於115月3月20日14時41分許，行經國道3號南向71.7公里處，係因開啟自動駕駛功能，於上述時、地雙手離開方向盤，大隊依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款製單舉發。警方過去曾多次宣導，市面上常見的Level 2駕駛輔助系統，仍屬於輔助駕駛功能，並非完全自動駕駛。駕駛人仍須注意道路及車前狀況，並依車輛使用規範操作，不能因系統介入就放鬆警覺。依《道路交通管理處罰條例》第43條，危險駕駛行為可能面臨罰鍰及吊扣牌照等處分，但實際適用條文與裁罰結果仍須依個案認定。駕駛人行車時應避免伸懶腰、拿取物品等可能影響操控的動作，確保自身及其他用路人的安全。